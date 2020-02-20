ПСБ: Сегодня с утра на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения

Ожидаем преобладания покупок в ходе сессии, что может позволить индексу МосБиржи сделать уверенный шаг к верней границе диапазона 3060-3130 пунктов.

Ожидаем, что пара доллар/рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 63,2 – 64,4 рубля.

На аукционах Минфина инвесторы продемонстрировали интерес ко всей размещаемой корзине бумаг (ОФЗ с фиксированным купоном с погашением через 3 года и через 10-лет, а также ОФЗ-ИН). Спрос составил 160,7 млрд руб.

Чистая прибыль Роснефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 2019г выросла на 29%, до 708 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы высоко оцениваем итоги деятельности Роснефти за прошлый год. Рост чистой прибыли по итогам прошлого года обусловлен как ростом операционной прибыли (на 2%), так и увеличением финансовых доходов при сдержанных финансовых расходах (процентные расходы сократились на 14%). В итоге маржа чистой прибыли в 2019 году выросла до 8,2% по сравнению с 6,7% в 2018 году. Рекордные результаты по чистой прибыли позволяют рассчитывать на высокие дивиденды с доходностью 7,4%, что делает акции нефтяной компании привлекательными для покупки.

EBITDA Новатэка (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 2019г выросла на 11%, до 461 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания продемонстрировала впечатляющие результаты: несмотря на сложную ценовую конъюнктуру на рынке газа, в особенности со 2 полугодия 2019 года, Новатэк нарастил выручку за счет роста объемов реализации всех жидких углеводородов за исключением стабильного газового конденсата, что поддержало показатель EBITDA. Примечательным моментом является тот факт, что Новатэк заканчивает выполнение ковенант по Ямал СПГ, и уже во 2 кв. 2020 г. будет иметь возможность принять решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды. Как ориентир, по нашему мнению, это может быть 50% от чистой прибыли по МСФО.