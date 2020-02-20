Альфа-Банк: Аппетит к риску восстановился
20 февраля 2020
Вчера интерес инвесторов на глобальных рынках акций сместился в сторону рискованных активов на фоне ожиданий дальнейших стимулов из Китая и в отсутствии новых случаев эпидемии коронавируса. Российский рынок акций сильно рос – индекс РСТ повысился на 1,8% до 1 542 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,3% до 3 115 пунктов на фоне ралли акций нефтегазовых компаний и производителей металлов.
Сегодня поддержку российскому рынку акций окажет рост цен на нефть: Сегодня утром на рынках появилась некоторая нервозность, однако мы ожидаем, что российский рынок акций на открытии будет расти на фоне роста цен на нефть и новых стимулов из Китая в форме понижения базовой ставки кредитования. Мы считаем, что сегодня в лидерах роста будут находиться акции компаний циклических секторов горнодобывающей отрасли.
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