«Фридом Финанс»: Игроки закрывают рискованные позиции перед длинными выходными

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



Российский рынок устремился в погоню за золотом. Сегодня на торгах с большим отрывом лидируют компании, добывающие это драгоценный металл: «Полюс» (+4,1%) и «Полиметалл» (+3,1%) – на фоне слабой коррекции всего рынка в целом (индекс Мосбиржи теряет -0,3%).



Разогрев котировок вызван резким удорожанием золота на внешних площадках. Унция растет четвертую сессию подряд, прибавляя сегодня более 1%. Стоимость металла сегодня достигала 1636,51 доллара впервые с февраля 2013 года. С начала месяца золото подорожало на 5,5%. Спрос на него вызван высокой активностью инвесторов в защитных активах. По нашим прогнозам, новая ближайшая цель по золоту – 1671 доллар. Однако на фоне локального перегрева не исключаем, что под конец недели унция все же сначала скорректируется до 1612 долларов, и лишь затем продолжит рост.



Помимо «золотых» акций сегодня заметно прибавляют расписки X5 Retail Group (+1,1%). Рынку понравилась новая концепция компании: планируется обновить бренд, оформление магазинов и ассортимент. На наш взгляд, концептуально бизнес-модель не изменится, и переоценка компании не оправдана. Среднесрочно ожидаем снижения стоимости бумаг в диапазон 2100-2150 рублей.



Еще одна из немногих позитивных сегодня историй это отчетность «ФСК ЕЭС» (+1,4%). Бумаги растут на сообщении о том, что чистая прибыль по РСБУ за прошлый год выросла на 3,5% до 58,1 млрд рублей. Выручка за тот же год поднялась на 1% до 242,7 млрд. Считаем, что бумаги справедливо оценены рынком. Среднесрочно возможны коррекции до уровня 0,22 копейки за акцию.



Из дешевеющих бумаг сегодня явных аусайдеров нет. Хуже рынка торгуются многие бумаги, которые шли на позитиве всю неделю. Это, например, «Юнипро» (-1,5%), «Ростелеком» (-1,3%), «Русал» (-1,3%), «Сафмар» (-1,2%), «Алроса» (-1%), «Ленэнерго» (-0,8%). Игроки закрывают рискованные позиции перед длинными выходными.



На валютной секции очередной раунд ослабления рубля. Он вызван общим оттоком средств с развивающихся рынков, коррекцией в нефти, а также ростом напряженности между Россией и Турцией на сирийском фронте. Доллар в моменте доходил до 64,44 рубля за единицу, что на 1,2 рубля, или на 1,9% дороже начала недели. В связи с наступлением длинных выходных мы не ожидаем отката в долларе. Ближайшая цель в паре USD/RUB – 64,5, и она может быть взята уже сегодня. Евро в паре с доллар крепнет (до 1,082). Мы полагаем, что локально дно пройдено, и евро будет укрепляться. По отношению к рублю курс может доходить до 69,9. Падение ниже 69,2 маловероятно. Прогноз по индексу Мосбиржи – коридор 3090-3120 пунктов.