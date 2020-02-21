ИАЦ «Альпари»: Рублю добавили негатива из-за рубежа

В четверг, 20 февраля, атака рубля на мировые резервные валюты быстро захлебнулась и сошла на нет, позволив доллару вернуться на уровни начала февраля. На закрытии торгов оказалось, что доллар подорожал на 59 коп. (+0,96%), до 64,17 руб. Курс евро почти не отставал от доллара и подрос к концу дня на 52 коп. (+0,78%), до 69,22 руб.

Несмотря на начало налогового периода, который теоретически должен был бы оказать поддержку рублю, «россиянина» подкосило снижение цен на нефть. Так, цена нефти смеси Brent в четверг упала на 0,4%, до $58,73 за баррель, хотя в течение торгового дня успешно штурмовала уровень в $59 за баррель и поднималась даже выше него. Тем более что данные по коммерческим запасам нефти оказались несколько лучше ожиданий рынка. За неделю торговые запасы в США выросли всего на 414 тыс. баррелей, хотя рынок ожидал роста почти на 2,5 млн баррелей. Однако, по-видимому, негатива рынку добавили вновь появившиеся беспокойства относительно таких последствий вспышки вируса Covid-19, как замедление роста экономики КНР и падение спроса на нефть.

Международный нефтетрейдер Vitol опубликовал исследование, в котором говорится, что спрос на нефть в КНР сократился в феврале на 4 млн баррлей в сутки, а к концу первого квартала 2020 года спрос на нефть в мире упадёт на 200 млн баррелей в сутки. Кроме того, негатив на рынок привнесли и заявления американского министерства торговли о том, что США могут ввести ещё больше таможенных пошлин для пострадавшего от коронавируса Китая, если Китай не будет строго придерживаться исполнения условий первой фазы торговой сделки. Сегодня с утра цена Brent продолжает падать, теряя 0,56%.

Мы ожидаем снижения курса рубля на сегодняшнем открытии торгов. Повышаем прогнозы: по курсу доллара до 63,8-65 руб., по курсу евро до 68,5-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»