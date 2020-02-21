ИАЦ «Альпари»: Рынок не паникует, но и не покупает

Российский рынок акций в пятницу торгуется в рамках ограниченного пессимизма и слегка снижается. Инвесторы внимательно следят за темой с вирусом - на новой неделе она вполне может актуализироваться, хотя на материковом Китае ситуация уже взята под контроль. Тем не менее, малое количество актуальной информации здорово нервирует участников торгов.

Индекс МосБиржи сегодня чуть отступил и просел до 3122 пунктов. Последняя неделя февраля для рублевого индикатора может состояться в рамках 3100-3135 пунктов, учитывая, что понедельник — выходной. Индекс РТС снизился к 1527 пунктам и может торговаться далее в границах 1510-1550 пунктов.

Бумаги «Полюс Золота» энергично отыгрывают существенное подорожание золота уже который день. Тройская унция драгметалла приближается к $1650, акции золотопроизводителя стремятся к 8620 руб.

Акции «Газпрома» в пятницу оказались среди аутсайдеров в связи с технической коррекцией после подъема. Дополнительное давление на бумаги оказывает откат в нефти. Ниже 230 руб. бумага просесть не должна — там стоит заметный покупательский интерес.

Рубль обновил сегодня минимумы ноября прошлого года в паре с долларом США. «Американец» силен, об этом мы говорили всю неделю. Он крепок даже не потому, что феноменально прочна американская экономика, а вера в ее валюту безмерна. Доллар крепнет, потому что евро выглядит очень слабо, и чем дальше, тем слабее. Отсюда и его повсеместное влияние на торгуемые валюты. Кроме того, часть логических способностей инвесторов все же не дремлет и продолжает хеджировать риски, связанные с вирусом, и покупает доллар.

«Гринбек» к вечеру пятницы тестировал 64,50 руб., но откатился чуть ниже и пытается закрепиться около 64,42 руб. Новой целью подъема может стать область 64,85. Евро/рубль восстановился к 69,61.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»