Комментарии

ПСБ: На рынке сохранится высокая волатильность

25 февраля 2020

Сегодня с утра после провала в понедельник наблюдаются попытки отскока в рисковых активах. На российском рынке сохранится высокая волатильность, а в ходе сессии индекс МосБиржи может закрепиться в диапазоне 2970–3030 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка.

Доллар, отыгрывая динамику понедельника по отношению к валютам развивающихся стран, может в начале сессии подняться в район 65 рублей.

Снижение котировок ОФЗ может быть ограничено на фоне попыток восстановления глобального аппетита к риску.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

EBITDA ФосАгро (ДЕРЖАТЬ) в 4 квартале упала на 40%, до 11,2 млрд руб. (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Финансовые результаты обусловлены слабой конъюнктурой на рынке удобрений. Цены на фосфорные и азотные удобрения в 4 квартале просели на 25% и 20% к аналогичному периоду прошлого года соответственно. Вместе с тем, в преддверии весеннего сезона можно ожидать  восстановления цен на фосфорные удобрения, что поддержит финансовые показатели производителей.

Группа ЧТПЗ (-) в 2019г увеличила чистую прибыль по МСФО на 29%, до 9,96 млрд руб. (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ЧТПЗ показал хорошие финрезультаты по итогам 2019г. Это стало возможным за счет выхода компании на международные рынки. Учитывая завершение крупных строек магистральных трубопроводов на территории России, российские трубопрокатчики в сегменте ТБД вынуждены обращать свое внимание на экспорт. Помимо этого, ЧТПЗ продолжает работать над повышением операционной эффективности и ориентируется на высокомаржинальную продукцию в сегменте труб для нефтегазового сектора (OCTG). Компания также привлекательна с точки зрения стабильных дивидендов и низкой долговой нагрузки, в отличие от своего конкурента ТМК. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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