ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2970-3000 пунктов

Российские фишки сегодня утром снова торгуются в красной зоне. Индекс МосБиржи и индекс РТС – в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 2970-3000 пунктов. Brent торгуется по $52,15 за баррель, теряя 1,25%. Рубль в минусе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 65,4-65,7 руб., а по паре евро/рубль – в диапазоне 71,4-71,7 руб. Евро/доллар торгуется на отметке 1,091.

США и Великобритания значительно увеличили закупки российской нефти в прошлом году. Соединенные Штаты закупили в России сырой нефти на 2,2 миллиарда долларов, в физическом выражении экспорт вырос с 1,8 миллионов до 4,7 миллионов тонн за год. Американская сторона покупала российскую нефть по средней цене 62,8 доллара за баррель. Россия стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США на фоне санкций против Венесуэлы. Великобритания увеличила поставки сырья из России с 0,98 миллионов до 2,4 миллионов тонн за год. Потратила британская сторона также больше: 1,2 миллиарда долларов против 493 миллионов долларов до этого. В частности, российская нефть частично заместила сырье из Алжира и Нигерии.

Как мы знаем, именно США и Великобритания наиболее последовательны в антироссийской политической линии и санкционной истории. К картине следует добавить еще один важный штрих. Именно американские фонды двинули котировки российских акций вверх в прошлом году, в результате чего индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Думаю, доля западных фондов во free float cейчас составляет порядка 50%. Рубль в 2019 также укрепился на фоне притока англо-саксонских денег на российский финансовый рынок.

Политика политикой, но бизнес и жажда наживы старше. Так устроен современный мир. Кстати, пускай и в очень скромных объемах российский ЦБ по-прежнему покупает американские государственные облигации.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»