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ИАЦ «Альпари»: Евро ускорился за счет кроссов

27 февраля 2020

На торгах в Европе основные валюты торгуютcя в плюсе. Первую строчку занимает евро, поскольку его поддерживают все ключевые кроссы с единой валютой. Укрепление евро вызвано сообщением агентства Reuters. Ссылаясь на немецкое издание Handelsblatt оно заявило, что правительство Германии рассматривает вероятность принятия программы стимулирования в случае, если экономика сильно пострадает от эпидемии коронавируса.

Индексы деловой активности в еврозоне вышли чуть лучше ожиданий, но все равно пока не ясно на чем такой уверенный рост, если европейские фондовые индексы торгуются в минусе на 3%. Бывшая глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что коронавирус может стать причиной начала рецессии в экономике США и оказать значительное влияние на экономку Европы. Ускорения происходят в моменты, когда евро покупают в кроссах и снижается курс доллара. В рамках последнего ускорения роста и сохранения «бычьего» настроя покупатели в евро держат курс на 1,0993. Инвесторы напуганы коронавирусом, а евро его не боится.

Число заразившихся в Европе растет каждый. Непонятно, кто кроет шорты на такой неопределенности. Возможно, рост связан с опционным рынком, а текущие лонги/шорты являлись хеджем по опционам.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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