Комментарии

ПСБ: Ждем дальнейшей коррекции российских евробондов

28 февраля 2020

На глобальных рынках вчера продолжилась волна распродаж, что оказывает давление на котировки российских активов - доходность 5-летних бумаг выросла еще на 3 б.п. – до 5,7% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 6,13% годовых. Сегодня с утра рынки отыгрывают вчерашнее обвальное падение на американских площадках; дополнительное давление на рублевые бумаги оказывают котировки нефти Brent, которые приближаются к 50 долл. за барр. В текущих условиях на рынке растут опасения, что ЦБ РФ может, как минимум, отложить снижение ставки на мартовском заседании, в результате чего снижение котировок госбумаг в ближайшее время продолжится. Не добавляет оптимизма также обострение конфликта в Сирии. В результате, как мы отмечали ранее, по 10-летнему бенчмарку в ближайшее время ждем рост доходности к 6,3%-6,5% годовых.

В сегменте евробондов рост доходностей суверенных бумаг ЕМ вчера ускорился, составив до 18 б.п. (у Бразильского 10-летнего бенчмарка). Доходность российской 10-летки вчера выросла на 10 б.п. – до 2,77% годовых при расширении кредитного спрэда до 150 б.п. (доходность UST’10 опустилась до 1,26% годовых). Ждем дальнейшей коррекции российских евробондов - потенциал расширения кредитной премии сохраняется (среднеисторические значения составляют порядка 180-200 б.п.).


Дмитрий Грицкевич
Управляющий  банковского и финансового рынков
Управление аналитики и стратегического маркетинга
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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