«Открытие»: Рынки продолжат болеть и нервничать

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

По итогам торгов 27 февраля индекс МосБиржи обвалился на 3,37% до 2915,84 п., а РТС на 5,13% до 1386,20 п. Основной темой для рынков остаётся коронавирус. В США также образовался очаг распространения COVID-19, что привело к очередному обвалу американских индексов. К закрытию торгов в России Dow Jones терял около 600 пунктов. Нефть падала до $51,2 за баррель Brent. Соответственно, отечественным участникам торгов пришлось реагировать на внешние панические настроения. Подорожать смогли лишь бумаги «М.Видео» (+4,48%), «Полюс» (+2,97%), «Акрон» (+2,14%), Polymetal (+0,58%) и «САФМАР» (+0,08%). На противоположном полюсе случился обвал в акциях «Сургутнефтегаз» (-10,0%), «Мечел» (-8,02%), «Русгидро» (-7,61%), «Аэрофлот» (-7,37%), «Россети» (-6,56%) и др. Сбербанк (-3,16%) отчитался о росте прибыли по МСФО в 2019 году всего на 1,6%. Похоже, что обещание 1 трлн рублей чистой прибыли пока остаётся невыполнимым для крупнейшего банка страны. Во всяком случае, темпы роста финансовых показателей замедляются, что переводит акции организации из списка роста в список ожидания возврата инвестиций. Закрытие индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов усиливает сигналы на продажу. Шансы на возвращение к 3000 отметке могут усилиться, если на внешних рынках состоится коррекционный отскок. Однако проблема коронавируса, похоже, становится долгосрочной. Даже в Goldman Sachs уже осторожно предположили отсутствие роста прибыли компаний S&P 500 в текущем году. Многие экономисты также признают факт невозможности решить проблему с помощью монетарных методов. Пока проблема не будет восприниматься исключительно в медицинской плоскости, рынки продолжат болеть и нервничать. Кроме вирусной темы на некоторых внешних рынках может появиться проблема дефицита ликвидности крупных финансовых организаций, что способно спровоцировать настоящий финансовый кризис. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил по итогам дня 102,823 млрд рублей.

Рубль в течение дня активно слабел против доллара и евро, достигая в моменте 66,41 за американскую денежную единицу и 73,08 за европейскую. Эти значения были на рынке в конце августа и начале сентября на фоне обострения торгового конфликта США и Китая. Впрочем, даже они являются близкими к средним за период с начала 2019 года. Естественно, что всё это происходит на фоне бегства инвесторов от риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США падала до исторического минимума 1,2706%. Дополнительный негатив был от нефти, которая падала почти до $51 за баррель Brent на опасениях сокращения спроса в США, если коронавирус также приведёт к спаду в крупнейшей экономике мира. Всё же стоит напомнить о преимуществах рубля в виде положительной ставки и более 20% резервов в золоте, которое также пользуется спросом на фоне рыночной паники. Инфляция в РФ с начала года до 25 февраля составила всего 0,6% против 1,5% за аналогичный период год назад. Меж тем, при текущей волатильности на рынках отечественный регулятор вряд ли пойдёт на смягчение денежной политики, чтобы не снижать интерес к рынку ОФЗ. К закрытию торгов в США ситуация в американских индексах ухудшилась, но рубль смог удержаться от штурма дневных минимумов благодаря нефти, которая вернулась выше $52 за баррель Brent. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,83% до 66,015, а евро на 1,77% до 72,54.

Американский рынок продолжает своё обвальное снижение. Настроения резко ухудшились после того, как губернатор Калифорнии сообщил о мониторинге более 8 тыс. человек, которые ранее посещали Китай. Хватило суток, чтобы руководство ВОЗ всё же признало вероятность глобальной пандемии COVID-19. Меж тем, статистика говорит не только о заболевших, но и о тех, кто выздоровел. Однако СМИ эти цифры почти не озвучивают. Рынки напуганы неопределённостью с методами лечения, карантинными мероприятиями, которые снижают деловую активность, а также непредсказуемостью масштаба будущей эпидемии. Многие экономисты полагают, что рецессия становится неизбежной и возможности ФРС бороться с ней ограничены. ВВП США, по уточнённым данным, вырос в IV квартале на 2,1%, как и в предыдущей оценке. Однако этот рост может существенно замедлиться уже в I квартале. В Goldman Sachs не ждут роста прибыли компаний S&P 500 в текущем году. В Bank of America снизили прогноз роста мировой экономики до 2,8% в 2020, что является минимальным ростом с 2009 года. Фьючерсы на ставку ФРС говорят о возможности трёх снижений до конца года. Доходность по 10-летним казначейским обязательства США упала уже до 1,27%. По итогам дня DJIA обвалился на 4,42% до 25766,64 п., а S&P 500 также на 4,42% до 2978,76 п.

Азиатские рынки также снижаются в режиме обвала. Японские индексы страдают не только из-за страхов по поводу коронавируса, но и по причине укрепления иены. В Ю. Корее число случаев заражения уже превышает 1,7 тыс., что побуждает власти к применению жёстких мер по ограничению распространения. Естественно, что эти меры также начинают сказываться на сферах развлечения, торговли и производстве. В Японии безработица в январе неожиданно выросла до 2,4% при ожиданиях сохранения на уровне 2,2%. Меж тем, промышленное производство смогло повыситься на 0,8% при ожиданиях роста на 0,2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 20957,11 п. (-4,52%), Hang Seng - 26048,01 п. (-2,73%), Shanghai Composite - 2900,07 п. (-3,05%).

Вероятность активного распространения COVID-19 на территории США становится таким же шоком для рынка нефти, как и падение китайского спроса. США всё ещё остаются крупнейшим потребителем нефтепродуктов. Соответственно, при проведении мер по сдерживанию распространения вируса может существенно упасть потребность в топливе. От OPEC+ ждут более сильного сокращения производства на 1,0 млн бар. вместо ранее рекомендованных 0,6 млн бар. Меж тем, падение котировок на текущей неделе может стать самым сильным с 2016 года. К 9:00 мск майский Brent - $50,15 (-3,05%), WTI - $45,54 (-3,29%), Золото - $1630,6 (-0,72%), Медь - $5579,92 (-1,57%), Никель - $12260 (-0,93%).

Индекс доллара снижался на 0,11% до 98,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,24% по сравнению с 1,27% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,1 (+0,02%), GBP-USD - $1,289 (+0,04%), USD-JPY – 108,84 (-0,68%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

в 10:45 мск уточнение ВВП Франции за IV квартал;

в 11:55 мск безработица в Германии;

в 16:30 мск цены личного потребления в США, а также доходы и расходы физических лиц;

в 17:15 мск выступает президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард;

в 17:45 мск Чикагский PMI;

в 18:00 мск индекс потребительского доверия от Университета Мичигана;

в 21:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Главной темой для рынков остаётся распространение COVID-19 в мире. США, похоже, не смогли отсидеться за океанами от глобальных проблем. Соответственно, многие на рынках закладывают высокую вероятность глобальной рецессии, хотя на экономику поражённых стран больше негативное влияние оказывают почти бесплодные меры сдерживания, а не сам вирус, который всё же лечится в 97% случаев при отсутствии опыта в медицине. Тем не менее, внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Укрепляется иена, продолжает падать доходность американских казначейских обязательств, снижаются рынки Азии и сырьевые контракты. Ждём существенное снижение российских индексов в начале дня с возможным восстановлением части потерь в течение торговой сессии. Из корпоративных событий дня отметим отчётность «Интер РАО», операционные результаты «РусАл» за IV квартал и 2019 год.