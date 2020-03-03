ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи покажет динамику в диапазоне 2810-2840 пунктов

Сегодня, 3 марта, мировые фондовые рынки восстанавливаются после недельного обвала, связанного с распространением коронавируса Covid-19 по всему миру, и российский фондовый рынок не является исключением. Индекс Московской Биржи в данный момент повышается на 1,94%, а индекс РТС прибавляет 2,66%. Сегодня до конца торгового дня индекс РТС проведёт торги в коридоре 1330-1350 пунктов, а индекс МосБиржи - в диапазоне 2810-2840 пунктов.

В лидерах роста сегодня акции «ФСК ЕЭС» (+3,85%). Также в преддверии публикации отчётности по МСФО за 2019 год растут акции «ЛУКОЙЛа» (+3,75%), дорожают обыкновенные акции «Мечела» (+3,69%). Среди сегодняшних немногочисленных аутсайдеров - акции компании «Полюс» (-2,21%) и бумаги «En+» (-1,22%).

Торги на валютном рынке открылись укреплением рубля к доллару и евро. Рубль дорожает по отношению к доллару на 0,3%, а по отношению к евро «россиянин» повышается на 0,8%. Курс евро на сегодняшних торгах упал ниже 74 руб.

Обыкновенные акции «Сбербанка» дорожают сегодня на 2,51%. На вчерашних торгах акции показали динамику хуже рынка, потеряв к закрытию более 2,2%. По всей видимости, инвесторы достаточно настороженно восприняли предупреждение официальных лиц ЦБ РФ о том, что ЦБ как контролирующий акционер «Сбербанка» может обратиться к правительству с просьбой продлить срок перечисления в госбюджет вырученных от продажи контрольного пакета акций «Сбербанка» средств до 1 декабря 2020 г. Определённое беспокойство инвесторов, видимо, усилилось после новостей о встрече президента России Владимира Путина с главой «Сбербанка» Германом Грефом, в ходе которой вопрос о продаже пакета акций «Сбербанка» государству, равно как и параметры будущей сделки, а также судьба самого Грефа, не обсуждались.

А сегодня российский Минфин подтвердил, что правительство РФ может продлить сроки перечисления средств от продажи контрольного пакета «Сбербанка» в госбюджет. Один из рисков для миноритарных акционеров крупнейшего банка страны, таким образом, сняты, но вопрос о том, какой будет цена выкупа акций у миноритарных акционеров, не согласных со сделкой, всё ещё на повестке дня.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»