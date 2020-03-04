ПСБ: На мировых фондовых рынках сохраняется повышенная волатильность

Сегодня индекс МосБиржи при поддержке нефтяных котировок и позитивной динамики фьючерсов на американский рынок способен удержаться выше 2800 пунктов.

Восстановление рынка энергоносителей и укрепление большинства валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в диапазон 65,5–66 рублей.

Экстренное снижение ставки ФРС сразу на 50 б.п. способствовало снижению доходности локальных и еврооблигаций ЕМ. Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 5,5% после решения ФРС выросла.

Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) в IV кв. получил 6,8 млрд руб. чистого убытка по МСФО, за 2019 г - 13,5 млрд руб. прибыли - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Группа Аэрофлот в 2019 году показала рост по основным операционным и финансовым показателям. Увеличение пассажиропотока на 9,0%, до 60,7 млн пассажиров, позволило нарастить выручку. Отметим значительный рост лоукостера Победа, который вносит положительный вклад в динамику Группы. Главным финансовым результатом года для акционеров стал рост чистой прибыли. Вместе с тем, меры, применяемые для купирования коронавируса оказывают давление на авиа отрасль, в частности, на компанию, что оказывает давление на ее капитализацию.