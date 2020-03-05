ПСБ: Ждем оживления спроса на ключевые «голубые фишки» и перехода индекса МосБиржи в диапазон 2850-2900 пунктов

Мировые рынки продолжили восстанавливаться, снимая перепроданность, на фоне ухода опасений по коронавирусу на второй план. Вчера мировые рынки показали уверенный рост, ведомые американским рынком акций, поддержанным как резким снижением ключевой ставки ФРС накануне и надеждами на дальнейшую поддержку мировой экономики монетарными властями ведущих стран, так и внутренними новостями: дальнейшим повышением ISM в секторе услуг в феврале до 57,3 пунктов (54,9 пунктов – в январе), указывающим на крепость деловой активности в стране, и результатами масштабных «праймериз» Демократической партии, в результате которых бывший вице-президент Дж. Байден получил значительное преимущество перед Б. Сандерсом. По итогам дня основные американские индексы прибавили 3,8%-4,5%, что позволило MSCI World, отражающему движение рынков развитых стран, подняться на 2,9%. Рынки развивающихся стран, по индексу MSCI EM, вчера прибавили 1%.

Сегодня азиатские фондовые рынки также повышаются, отыгрывая бурный рост индексов США, растут цены на промышленные металлы, восстанавливается после вчерашней просадки и рынок нефти. Вместе с тем, фьючерсы на американские индексы несколько проседают, что, на наш взгляд, вызвано неуверенностью инвесторов в способности рынка США сегодня продолжить активное восстановление.

В целом обстановку на рынках по состоянию на утро четверга мы оцениваем как умеренно позитивную и полагаем, что текущий скепсиз в отношении рынка США не получит развитие и индекс S&P500 сможет, в отсутствие новостного негатива, вернуться в нашу целевую зону 3150-3300 пунктов уже сегодня-завтра. Но мы по-прежнему отмечаем, что ситуация с распространением эпидемии коронавируса и оценкой ее экономических последствий остаются одной из ключевых тем, сдерживающей восстановление аппетита к риску, и ограничивают потенциал отскока на рынках.

Российский рынок акций вчера провел достаточно безыдейную торговую сессию, однако индекс МосБиржи сумел удержаться выше 2800 пунктов и прибавить 0,2%. Сегодня, при поддержке улучшения внешнего фона мы ждем оживления спроса на ключевые «голубые фишки» и перехода индекса МосБиржи в диапазон 2850-2900 пунктов. Из важных корпоративных событий четверга отметим публикацию финотчетности Русгидро.