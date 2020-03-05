ПСБ: Ситуацию на рынках по состоянию на утро четверга мы оцениваем как умеренно позитивную

Ожидаем оживления спроса на ключевые «голубые фишки» и перехода индекса МосБиржи в диапазон 2850-2900 пунктов.

В ходе торгов ожидаем движения американской валюты в диапазоне 65,5 – 66,6 рубля.

Доходность 10-летних ОФЗ серии 26228 вчера снизилась до 6,00% годовых (-22 б.п. за день и -47 б.п. с начала недели). Длинные ОФЗ отыграли потери прошлой недели. Рекомендуем покупку среднего участка кривой.

Скорректированная EBITDA Полиметалла (ДЕРЖАТЬ) в 2019г. выросла на 38% г/г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Полиметалл ожидаемо показал сильные финансовые результаты, что стало возможным за счет роста операционных показателей, в частности, продаж золота (+14% г/г) и увеличения цен его реализации. Это в свою очередь сказалось на динамике EBITDA, что было поддержано и стабильно низкими затратами. Денежные затраты группы составили 655 долл./унц. (в золотом эквиваленте), совокупные денежные затраты составили 866 долл. /унц. На 2020г. компания прогнозирует незначительное увеличение денежных и совокупных затрат до соответственно 650-670 долл./унц и 850-900 долл./унц. У Полиметалла сохраняется низкий уровень долговой нагрузки. Коэффициент чистый долг/Скорректированная EBITDA равен 1,38x при целевом уровне в 1,5x. Компания направит на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли по итогам 2П 2019г., что составит 0,42 долл./акция. Полиметалл на 2020-2021гг прогнозирует производство на уровне 2019г. в 1,6 млн. унц. Тем не менее мы рассчитываем на сохранение стоимости золота на высоком уровне в течение года, что позитивно скажется на результатах компании.