ИАЦ «Альпари»: Российский рынок успешно катится по наклонной

Четверг для нефти выдался тяжелым днем. Министры ОПЕК приняли решение о дополнительном сокращении добычи на 1 млн. баррелей в день, если страны не-ОПЕК, в первую очередь Россия, возьмут на себя обязательства по сокращению еще на 500 тыс. баррелей. Россия отказалась от дополнительного сокращения, и решение ОПЕК повисло в воздухе. Торги четверга начались с отметки $51,8 за баррель марки Brent, и утром цена успела подняться до $52,0, после чего отправилась вниз. На решении ОПЕК был скачок цены вверх, но она при этом не дотянула до утренних значений.

Когда стала понятна позиция Москвы, цена продолжила свой путь вниз, опустилась до $49,7. А завершила день вблизи $50,1. Торги пятницы начались с небольшого подъема до $50,4, но к утру цена опустилась к $49,6 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $49,1-50,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $48,9-$53,8. Сегодня выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на одну единицу до 678.

Большинство западных фондовых индексов в четверг продолжало падать. На всеобщем негативе снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,40%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее. на 1,81%. Среди лидеров снижения – «Аэрофлот» (-3,30%) и «РусГидро» (-2,94%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 3,58%. Утро пятницы не принесло хороших новостей, рынки стран АТР дружно падали на 1,1-2,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2989 п., на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Мощное снижение азиатских рынков задает весьма негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2790-2845 пунктов, по индексу РТС — 1310-1335 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует финансовую отчетность за два месяца 2020 года.

Вслед за рынком акций под мощным давлением накануне оказался и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 67,6200 руб. (+136 коп.). Европейская валюта выросла до 75,9000 руб. (+210 коп.). Обе валюты обновили максимумы с января прошлого года.

Утреннее снижение нефтяных котировок не добавляет оптимизма, снижение рубля может быть продолжена и на открытии сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,9-68,3 руб., для европейской валюты — 75,1-76,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»