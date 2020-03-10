ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть обесценились

В понедельник, 9 марта, когда в России был праздничный выходной, а торги по доллару и евро проводились только расчётами «на завтра», произошёл обвал мировых финансовых рынков. На фоне всемирной паники к закрытию торгов понедельника взлетел по отношению к рублю на целых 6 руб. 64 коп. (+9,7%), подорожав до 75,19 руб., а курс евро также рекордно подорожал по отношению к рублю, на 8 руб. 48 коп. (+11%), до 85,87 руб.

Основной причиной такого обесценения рубля в понедельник стал колоссальный обвал мировых цен на нефть, произошедший после того, как 6 марта фактически развалилась сделка ОПЕК+ после отказа России от дополнительного сокращения добычи нефти и встречного отказа ОПЕК продлевать существующие условия сделки ОПЕК+ до конца текущего года. В результате цена нефти смеси Brent в этот чёрный понедельник рухнула на 24%, до $34,57 за баррель – ниже уровня в $40 за баррель, при котором балансируется российский бюджет.

В российском Минфине в понедельник уже заверили, что обязательства бюджета будут исполняться благодаря накопленным ранее в Фонде национального благосостояния средствам, даже если цена на нефть упадёт до $25 за баррель и задержится на таком уровне на 6 и даже на 10 лет. Напомним, что объём средств в ФНБ по состоянию на 1 марта составлял 10,1 трлн руб. А в Банке России заявили, что финансовый регулятор прекращает на 30 дней покупать валюту на открытом рынке для целей стабилизации рубля. Сегодня с утра цена Brent начала корректироваться вверх и подрастает на 8%.

Мы полагаем, что сегодня при открытии торгов биржевой курс рубля расчётами «сегодня» может ещё немного ослабнуть, отыгрывая обвал понедельника, но затем может скорректироваться вверх на фоне растущих сегодня цен на нефть и азиатских фондовых индексов. Теперь мы повышаем прогноз по курсу доллара на 15% до 75-76 руб., а прогноз по курсу евро – на 16% до 85-86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»