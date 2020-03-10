ИАЦ «Альпари»: Сериал «Шок для рынка и праздник спекулянтов» начинается через полчаса

В пятницу, 6 марта, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,41%, до 68,57 руб., евро/рубль – на 2,12%, до 77,51 руб. За неделю рубль подешевел к доллару США на 2,5% на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за падения фондовых индексов и обвала цен на нефть.

Страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене. После заседания в четверг картель рекомендовал увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартал и продлить текущие ограничения на 1,7 млн баррелей в сутки. Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. Перед выходными нефть подешевела на 9%, до 45,46 долларов за баррель.

В понедельник мировые цены на нефть обрушились на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Россия отказалась от сделки. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти и снизить цены.

Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов, для США — на $7, для северо-западной Европы — на 8 долларов за баррель. Также СА, заявила, что намерена нарастить добычу нефти в апреле с нынешних 10 млн. баррелей в сутки до рекордных 12 млн баррелей.

В понедельник Мосбиржа была закрыта по случаю национального праздника. Зато на валютном рынке пара доллар/рубль повышалась до 76,21, пара евро/рубль – до 86,46 руб. Цена на Brent восстановилась с минимума $31,25 на 18%, до $36,82. В Азии нефть торгуется в плюсе на 10%. На форекс курс доллара снизился до 73,81 руб., курс евро – на 84,18 руб. Российский рынок будет долго приходить в себя после вчерашних торгов.

Участники рынка при таком обвале цен даже забыли про коронавирус. На торгах в Азии баррель Brent подорожал на 10%, до 36,83. С минимума 31,25 цена восстановилась на 18%. Чтобы покупателям перекрыть вчерашний рост им нужно подняться еще на 23%. Восстановление цены ожидается продолжительным. Она может находиться в диапазоне $31-45 за баррель в течение 45 торговых дней.

Первым сопротивлением выступает уровень $38,70. Следим за ним. Если покупатели пройдут его с лёгкостью, то тогда восстановление ускорится на технических факторах. Спекулянты не упустят такую возможность купить фьючерсы на нефть подешевле.

В понедельник основные фондовые индексы упали на 6-8%. Участники рынка распродавали активы на эмоциях, что категорически нельзя делать. Из-за этого на рынках сработали защитные стопы по длинным позициям и ликвидации из-за нехватки маржинального обеспечения. Так как нефть и фьючерс на SP500 торгуются в зеленой зоне, то после открытия Мосбиржи с гэпами рубль начнет медленно закрывать образовавшиеся ценовые разрывы с иностранными валютами.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»