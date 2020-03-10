«Фридом Финанс»: В фокусе – коллапс на мировых биржах

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Неделя завершилась новым обвальным падением. Индекс РТС упал до минимума с лета прошлого года. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции TCS (-24,66%), поводом стал новостной фон. Лидерами роста стали бумаги ГМК Нориникель (+4,73%). Пара USD/RUB подскочила до отметки 68,50 на фоне провала переговоров ОПЕК и падения цены на нефть сразу на 9%, до минимума с 2017 года.



Лукойл (-4,61%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз по выручке составляет 7,83 трлн рублей, EBITDA 1,24 трлн рублей, прибыли – 665 млрд рублей. Консенсус-прогноз по бумагам на горизонте 12 месяцев составляет около 6950 руб. Однако он не учитывает ситуацию на рынке нефти и возможное сокращение добычи в оффшорных проектах. Полагаем, что в краткосрочном плане высока вероятность сохранения отрицательной динамики.



АЛРОСА (-1,26%) отчитается за 2019 год. Ранее сообщалось, что продажи составили $3,27 млрд. Консенсус-прогноз предполагает EBITDA на уровне 100 млрд рублей, а прибыль – 54 млрд рублей. В натуральном выражении продажи сократились на 12% (4,6 млн карат), что обусловлено состоянием рынка. Котировки находятся вблизи годового минимума, но на фоне коррекции рынка он будет пробит вниз.



В центре внимания нефть. Провал переговоров ОПЕК+ обрушил цены максимальными темпами за 29 лет. Мы ожидаем, что в течение полугода минимум на 50% сократится сланцевая добыча, и это на 300-400 тыс. барр в сутки снизит объем поставок на внешние рынки странами, не входящими в ОПЕК. Однако, с другой стороны, будет расти экспорт странами ОПЕК и в то же время падать спрос на рынке. Из-за этого цена может долгое время оставаться ниже $50 за барр.



Торговая идея: FXMM ETF (+0,01%). Держать. Продолжаем делать ставку на защитные активы, в этот раз, на еврооблигации.



Ожидаем 5% гэп вниз на открытии. Волатильность останется высокой, динамика будет зависеть от движений на внешних площадках. Ориентир: диапазон 73,50-77,50 в паре USD/RU и 2500-2600 по индексу Мосбиржи.

