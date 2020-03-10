5 марта 2020 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01. Выпуск компании полностью размещен в объеме 15 млрд рублей.
Сбор заявок проходил 20 февраля 2020 года. Спрос инвесторов на 3-летние облигации ПАО «Магнит» составил 27 млрд рублей при планируемом объеме выпуска 10 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,3-6,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Финальная ставка 1-го купона установлена на уровне 6,2% годовых.
Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с ВТБ Капиталом, МКБ, Райффайзенбанком, Росбанком, Совкомбанком, БК «Регион», Юникредит Банком.
«Размещение облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01 — одно из самых значимых в истории размещения компании на российском облигационном рынке. Благодаря сильному финансовому профилю ПАО «Магнит», слаженной работе организаторов и выбору оптимального времени размещения удалось достичь рекордно низкой ставки купона — 6,2%. При этом объем размещения был увеличен со стандартных для компании 10 млрд рублей до 15 млрд рублей», – прокомментировал Юрий Новиков, Начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанк.
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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Магнит» с рекордно низкой ставкой купона 6,2%10 марта 2020
5 марта 2020 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-002Р-01. Выпуск компании полностью размещен в объеме 15 млрд рублей.