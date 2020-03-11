«Фридом Финанс»: Ближайшая цель для индекса Мосбиржи – 2620 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Во второй половине дня рынок отыграл более половины падения по индексу Мосбиржи, который теряет около 5%. Долларовый РТС остается под давлением и снижается на 10%. Рублевый индекс закрыл половину гэпа, на котором он открылся, поднявшись от 2435 до 2580 пунктов к предпоследнему часу торгов. Ближайшая цель роста для индекса Мосбиржи – 2620 пунктов (+1,5% от текущих значений), для РТС – 1160 пунктов (+2,6% от текущих значений). Эти отметки вполне достижимы сегодня или утром в среду.



Рынок акций к вечеру выглядит гораздо более уверенно, чем утром. Среди растущих бумаг лидирует Сургутнефтегаз (ап: +11,6%). Поддержку котировкам привилегированных бумаг оказывает девальвация рубля, так как у компании сохраняется большой запас валютной ликвидности. Инвесторы закладывают в котировки сопоставимое с укреплением валют повышение дивидендов. На наш взгляд, данная инвестидея довольно спорна. Сохранение рубля на текущих уровнях маловероятно.



В отсутствие значимых новостей растут акции Акрона (+4,7%), Северстали (+3,9%), Транснефти (+1,3%), Русала (+1,1%). До 15% теряют нефтяники, до 11% — энергетики. Магнит дешевеет на 10%, ТМК — на 8,4%. По нашему мнению, в текущий момент входить в наиболее волатильные как растущие, так и падающие бумаги нецелесообразно. Рынок еще может преподнести сюрпризы.



Главный фактор нестабильности – нефть, которая растет на рекордные 8,3%. При этом цена Brent остается на минимумах c марта 2016 года, котируясь в диапазоне $33,3-37,3. Мы не исключаем пробоя еще одного многолетнего минимума. Технически предел снижения нефти находится около отметки $28, психологически – на уровне $30. От текущих значений это падение порядка 19-24%. Достижение котировками $40 станет сигналом к дальнейшему росту.



Рубль после небольшой восходящей коррекции вновь слабеет. Доллар и евро отыгрывают часть потерь, торгуясь по 71,8 и 81,5 соответственно. Валюта США сегодня балансирует на пиках января и августа 2015 года. Новая спекулятивная атака способна вывести доллар на максимумы начала 2016 года – в диапазон 75-85 рублей. В этом случае мы ожидаем быстрого отскока ниже 75 рублей в течение одной-двух недель.



Евро, который стоит 1,13-1,14 доллара, способен подскочить до исторических максимумов на уровне 96-99 рублей. Впрочем, стоит оговориться, что это крайне маловероятно. Столь значительное ослабление рубля к евро возможно при усилении негативного фона, например с уходом нефтяных котировок ниже $30 за баррель.