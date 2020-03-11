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ИАЦ «Альпари»: Рынок рассчитывает на отскок

11 марта 2020

Рынок акций России в среду может начать торги попытками роста после стрессовой сессии накануне. Индекс МосБиржи во вторник упал на 8,11%, до 2498 пунктов, индекс РТС провалился на 13% ,к 1094 пунктам. 

Сегодня к утру внешний фон смешанный: американские рынки завершили сессию вторника отскоком, нефть в плюсе, но Азия снова в «красном». Тема с коронавирусом вновь выходит на первый план, потому что последствия эпидемии для глобальных экономик могут оказаться серьезнее, чем хотелось бы себе представлять.

Сессия среды для российского рынка акций состоится в пределах 2400-2550 пунктов по индексу МосБиржи и 1065-1115 пунктов по индексу РТС. В фокусе внимания могут быть согласованные накануне поправки Конституции (вчера под биржевой шум мало кто обратил на это внимание) и дело Олега Тинькова. Сегодня, кстати, TCS Group публикует финансовую отчетность по МСФО за 2019 год, и это тоже заслуживает отдельного разговора.

Доллар США проторгуется в коридоре 70,50-72,00 руб., евро - в пределах 79,75-81,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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