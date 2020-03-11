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ИАЦ «Альпари»: Рубль частично отыграл потери на фоне восстановления нефти

11 марта 2020

Во вторник, 10 марта, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 4,12%, до 71,40 руб., евро/рубль – на 3,86%, до 80,50 руб., фунт/рубль – на 3,35%, до 92,32 руб. Рубль укрепился к доллару США на 4,73%, к евро – на 6,16%.

Рубль резко упал к иностранным валютам из-за выходного дня в России в понедельник. Мосбиржа не работала, когда рухнула нефть и мировые фондовые индексы. Во вторник рынок открылся на уровнях форекса, поэтому были зафиксированы ценовые разрывы по всем рублёвым парам и индексам.

На мировых площадках ситуация стабилизировалась. За два дня баррель Brent подорожал на 26%, до $39,68. Индексы Доу Джонс и SP500 во вторник закрылись повышением на 4,89% и 4,94% соответственно. Японская йена и золото подешевели к доллару США.

Говорить о том, что на рынках завершился шторм, преждевременно. Кроме обвала цен на нефть, давление на рынки оказывает распространение коронавируса. Общее число заразившихся составляет 119,0 тыс. человек., выписались – 67,7 тыс., умерло – 4,2 тыс. чел. В Италии число заболевших превысило отметку в 10 тыс., умер 631 чел.  Страна занимает второе место по числу больных.

В среду, 11 марта, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 1.32%, до 38.45.  На форекс пара доллар/рубль снизилась на 0,73%, до 70,67 руб. Если цена снизится до 69,65 руб. на дневной сессии, то тогда буду ожидать полного закрытия ценового разрыва 68,52-70,76 образовавшегося в понедельник в паре доллар/рубль на форекс.

На сайте ЦБ РФ написано следующее: Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Учитывая продажи валюты со стороны ЦБ и приближающийся налоговый период, рубль на фоне восстановления цен на нефть может очень быстро отыграть потери. При падении цены до уровня пятницы (68,52), про обновление максимума можно забыть.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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