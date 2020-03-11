«Фридом Финанс»: Волатильность правит бал

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок США 10 марта продемонстрировал коррекционное восходящее движение в ожидании новых фискальных стимулов. S&P500 по итогам сессии вырос на 4,9%, до 2882 пунктов, полностью отыграв падение предыдущего дня. Все 11 секторов закрылись ростом. Наиболее уверенную динамику продемонстрировал технологический сектор, хотя он по-прежнему ниже февральских максимумов на 15%.

На мировых фондовых площадках сохраняется высокая волатильность, вызванная риском распространения коронавируса. Количество заболевших за пределами Китая продолжает расти в среднем на 15-16% в день и уже превысило 37,5 тыс. Глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что без экстренных мер поддержки Европе грозит повторение шока, сопоставимого с воздействием кризиса 2008 года. Это увеличивает вероятность принятия монетарных стимулов на завтрашнем заседании ЕЦБ и оказывает умеренную поддержку рынку.

Инвесторы вчера не получили более подробной информации о пакете фискальных стимулирующих мер, которые обеспечат поддержку американской экономике. Предложение Трампа о снижении налогов в Сенате встретили неоднозначно. Для проведения расчетов по бюджету потребуется время. Без новых стимулов фондовый рынок может снова оказаться под давлением, учитывая ухудшающуюся ситуацию с распространением коронавируса в США. Уже 11 штатов объявили в связи с этим режим чрезвычайного положения, количество случаев заражения COVID-19 в стране превысило 1000.

Азиатские индексы продемонстрировали негативную динамику: японский Nikkei снизился на 2,3%, китайский CSI потерял 1,3%. Австралийский ASX упал на 3,6% из-за растущих опасений о рецессии в национальной экономике. Европейские фондовые площадки в первые часы торгов растут на 1,5% на фоне снижения ставки Банком Англии с 0,75% до 0,25%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис остается в диапазоне 0,6-0,8%. Нефть марки Brent держится ниже $40 за баррель. Цена на золото остается в диапазоне $1640-1670. Таким образом, аппетит к риску по-прежнему слаб. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку закрепиться выше предыдущего локального минимума 2855 пунктов.

Сегодня будет опубликован базовый индекс потребительских цен (ИПЦ). Статистика за февраль, скорее всего, не отразит влияния коронавируса на экономику США. Ожидается рост показателя на 2,3% год к году и на 0,2% в сопоставлении с январским уровнем. В течение следующих месяцев, вероятно, будет наблюдаться умеренное давление на цены в результате негативного влияния коронавируса на потребительский спрос по отдельным категориям.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением на уровне 8 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 улучшилась по сравнению с предыдущим днем, но остается неблагоприятной для покупателей. Индикатор RSI начинает формировать «бычью» дивергенцию, однако индикатор MACD пока не подтверждает оптимизм. Если S&P500 удержится выше предыдущего локального минимума на отметке 2855 пунктов, то возможна попытка коррекционного движения к 200-дневной скользящей средней на уровне 3051 пункт. Сильной поддержкой для индекса широкого рынка выступит линия тренда, тянущаяся с минимумов 2009 года, которая пролегает вблизи психологически значимой отметки 2600 пунктов.