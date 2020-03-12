«Фридом Финанс»: Давление на рубль растет

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня амортизирует все движения в нефти. Несмотря на очередное снижение барреля, еще на 1 доллар, индексы весь день практически без движения. Индекс Мосбиржи торгуется около 2500 пунктов, РТС замер чуть ниже 1100 пунктов. Мы предвидим возвращение большой волатильности уже на следующей сессии – с вероятным прорывом в сторону 2600 пунктов по индексу Мосбиржи и к 1150 пунктам по РТС. Основной поддержкой рынку будет служить откат нефти.

Brent сегодня находится в широком коридоре от 35,6 до 39,7 доллара, тестируя новые уровни. При столь низкой стоимости нефти размах колебания составляет до 10% в относительных величинах. По нашему мнению, данное положение неустойчиво, и баррель будет стремиться прыгнуть выше 40 долларов. Данные по недельным запасам сырой нефти в США сегодня оказались сильно выше ожиданий – 7,7 млн баррелей, что в 10 раз больше, чем было в прошлую среду, и втрое превышает консенсус-прогнозы. Эти данные должны остудить «медвежьи» настроения на сырьевых площадках.

В лидерах роста сегодня вечером: Лукойл (+8,7%), Мечел (+4,2%), Распадская (+3,5%), Московская биржа (+2,8%), МРСК Волги (+2,8%). Заметный взлет Лукойла объясняется ростом объявленных дивидендов, в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 542 рублей на акцию. При этом компания не планирует сворачивать программу buy back и намерена финансировать покупку бумаг на рынке за счет займов. По нашей оценке, Лукойл остается перспективной акцией с потенциалом роста в этом году до 28,5%.

Падают сильнее всех к концу дня: Мечел (-6,1%), АФК Система (-4,9%), Русгидро (-4,8%), Новатэк (-4,7%), Русал (-4,5), Ростелеком (-4,2%). Из корпоративных новостей на рынок может влиять заявление главы Русгидро Николая Шульгинова о затягивании СУЭК сделки по передаче дальневосточных активов. А также смена руководства Детского мира: пост гендиректора займет бывшая заместитель генерального Мария Давыдова, а ее прежний начальник, как пишут в СМИ, пойдет на повышение в АФК Система. Мы полагаем, что акции холдинга сейчас недооценены рынком на 7%.

На валютном рынке под конец дня растет давление на рубль: доллар вновь выше 72, евро пробивается к 82. Мы сохраняем прогноз об усилении волатильности в валютных парах с заходом ниже 71 по доллару и 80 по евро.