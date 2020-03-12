ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля

По итогам февраля 2020 года сразу два фонда «Сбербанк Управление Активами» попали в рейтинг привлекательных ПИФов для инвесторов*.
В топ-10 самых привлекательных ПИФов вошли:
- 3-е место — фонд «Сбалансированный»1; распределяет деньги инвесторов между акциями и облигациями. Это позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий: во время роста фондового рынка фонды могут увеличивать долю вложений в акции, во время падения — сбалансировать портфель в пользу более защитных инструментов, облигаций. По итогам 2019 года фонд «Сбалансированный» стал одним из двух самых популярных смешанных фондов среди частных инвесторов2;
- 4-е место — фонд «Денежный»3; инвестирует в краткосрочные (до одного года) государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Облигации с таким сроком до погашения менее подвержены кризисным явлениям.
Также в марте появилась возможность вложиться в 18 открытых ПИФов «Сбербанк Управление Активами», включая «Сбалансированный» и «Денежный», в Сбербанк Онлайн. Вкладывать в открытые ПИФы в Сбербанк Онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях за счет отмены комиссии за вход.
*По данным портала Investfunds.ru, привлечения в ОПИФы за период с 01.02.2020 по 29.02.2020
1ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд Сбалансированный».
2По данным портала Investfunds.ru, привлечения в ОПИФы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3ОПИФ РФИ «Сбербанк — Денежный».