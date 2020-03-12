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ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля

12 марта 2020

По итогам февраля 2020 года сразу два фонда «Сбербанк Управление Активами» попали в рейтинг привлекательных ПИФов для инвесторов*.

В топ-10 самых привлекательных ПИФов вошли:

  • 3-е местофонд «Сбалансированный»1; распределяет деньги инвесторов между акциями и облигациями. Это позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий: во время роста фондового рынка фонды могут увеличивать долю вложений в акции, во время падения — сбалансировать портфель в пользу более защитных инструментов, облигаций. По итогам 2019 года фонд «Сбалансированный» стал одним из двух самых популярных смешанных фондов среди частных инвесторов2;
  • 4-е местофонд «Денежный»3; инвестирует в краткосрочные (до одного года) государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Облигации с таким сроком до погашения менее подвержены кризисным явлениям.

Также в марте появилась возможность вложиться в 18 открытых ПИФов «Сбербанк Управление Активами», включая «Сбалансированный» и «Денежный», в Сбербанк Онлайн. Вкладывать в открытые ПИФы в Сбербанк Онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях за счет отмены комиссии за вход.

*По данным портала Investfunds.ru, привлечения в ОПИФы за период с 01.02.2020 по 29.02.2020

1ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд Сбалансированный».

2По данным портала Investfunds.ru, привлечения в ОПИФы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

3ОПИФ РФИ «Сбербанк — Денежный».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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