Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках существенно ухудшились

12 марта 2020

Преобладание продаж по широкому спектру акций приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 2400–2450 пунктов.

В случае ухудшения настроений на мировых рынках пара доллар/рубль может сделать еще один существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 70–75 рублей.

Ухудшении ситуации на внешних рынках, скорее всего, вынудит иностранных инвесторов сокращать позиции в госбумагах – ждем продолжения продаж на долговом рынке.    

АЛРОСА (-) в феврале реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $346 млн - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Продажи алмазов относительно января текущего года снизились на 14%, но на 21,5% выше результатов АППГ, что связано со снижением активности клиентов и падением спроса из-за неопределенности с распространения коронавируса. Данный фактор продолжит оказывать влияние на операционные и финансовые показатели компании в ближайшие месяцы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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