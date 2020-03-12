ПСБ: Настроения на мировых рынках существенно ухудшились

Преобладание продаж по широкому спектру акций приведет к отступлению индекса МосБиржи в район 2400–2450 пунктов.

В случае ухудшения настроений на мировых рынках пара доллар/рубль может сделать еще один существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 70–75 рублей.

Ухудшении ситуации на внешних рынках, скорее всего, вынудит иностранных инвесторов сокращать позиции в госбумагах – ждем продолжения продаж на долговом рынке.

АЛРОСА (-) в феврале реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $346 млн - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Продажи алмазов относительно января текущего года снизились на 14%, но на 21,5% выше результатов АППГ, что связано со снижением активности клиентов и падением спроса из-за неопределенности с распространения коронавируса. Данный фактор продолжит оказывать влияние на операционные и финансовые показатели компании в ближайшие месяцы.