«Фридом Финанс»: 1000 пунктов позади

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 16 марта показали мощнейший с 1987 года спад, поскольку инвесторов не устроило решение Федеральной резервной системы снизить базовую процентную ставку почти до 0% в целях борьбы с экономическими последствиями вспышки коронавируса. S&P500 по итогам сессии обвалился на 11,98%, до 2386 пунктов. Наибольшее падение зафиксировал сектор недвижимости, потерявший 16,55%. Таким образом, широкий рынок с пиков 19 февраля откатился вниз на 1000 пунктов.

Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно после второго в истории по масштабу падения американского фондового рынка. Коронавирус остается главной проблемой в глазах инвестиционного сообщества. Количество заболевших в мире превысило 182 тыс. Число летальных исходов выросло до 7100.

Экономические последствия ограничительных мер для борьбы с эпидемией продолжают создавать риск мировой рецессии, что заставляет инвесторов сокращать позиции в рисковых активах. Европейские власти с 17 марта на 30 дней закрывают границы. Дональд Трамп признал возможность наступления рецессии в США и не исключает, что эпидемия в стране может продлиться до августа. Опасения экономического спада затмевают монетарные стимулы и решение МВФ о готовности направить порядка $1 трлн на поддержку мировой экономики. Инвесторы по-прежнему ждут агрессивных мер фискальной поддержки, но конкретики в этом отношении пока нет.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику: японский Nikkei и Hang Seng торгуются в слабом плюсе, шанхайский CSI300 остается в минусе, отыгрывая худшую за полвека макростатистику, опубликованную накануне. Европейские фондовые площадки готовятся открыться ростом на 3-6%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного ослаб. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,8%. Цена на нефть марки Brent оттолкнулась от отметки в $30 за баррель и растет. Золото опускается ниже $1500 за унцию. Тем не менее аппетит к риску остается слабым. Ожидаем, что S&P500 после вчерашнего обвала в ходе предстоящих торгов попытается отскочить вверх до 2480-2580 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству в феврале. Консенсус предполагает рост обоих показателей: розничных продаж — на 0,2%, а промпроизводства — на 0,4%. Данные за февраль не отражают всех последствий эпидемии коронавируса, поэтому опасения инвесторов по поводу наступлении рецессии их публикация может не ослабить.

Сегодня отчитается- FedEx Corp — первая крупная американская компания, чьи результаты могут рассказать о последствиях коронавируса. Прогноз предполагает снижение выручки и прибыли. Последствия торговой войны, эпидемия коронавируса и потеря Amazon как клиента создают давление на бизнес компании, поэтому ее результаты могут оказаться хуже ожиданий.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением на уровне 5 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 остается слабой и способствует сохранению резких колебаний. Индекс опустился ниже линии восходящего тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что допускает продолжение падения. Индикатор RSI показал неуверенные признаки «бычьей» дивергенции, но остается ниже нейтрального уровня 50, поэтому не исключено и обновление дна. Индикатор MACD тоже продолжает указывать на возможность дальнейшего снижения. Сейчас поддержкой для S&P500 выступает минимум 2018 года в районе 2350 пунктов, но если индексу не удастся удержаться выше, вероятно снижение до максимумов 2015 года на уровне 2130 пунктов и далее, до минимумов 2016-го на отметке 1830 пунктов.