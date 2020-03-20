ИАЦ «Альпари»: Коррекция по нефти вызвала укрепление рубля

В четверг, 19 марта, торги по рублевым парам завершились снижением на фоне подорожавшей нефти. Пара доллар/рубль снизилась на 2,16%, до 79,12 руб., евро/рубль – на 3,67%, до 84,65 руб. Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю, но так как на рынке сохранялась неопределенность, то спекулянты пытались повторно закрепиться выше уровня 80 руб.

Последние недели на валютный рынок оказывают давление два фактора – быстрое распространение коронавируса за пределами Китая и падение цен на нефть. По вирусу ничего не изменилось. За вчерашний день число заболевших увеличилось на 28 тыс., до 161,6 тыс. человек. Российские учёные смогли расшифровать первый полный геном коронавируса. Новая информация поможет в разработке вакцины и противовирусных препаратов для лечения от коронавируса.

На нефтяном рынке торги завершились ростом. Баррель нефти сорта Brent подорожал на 6,53%, до $28,19. Позитив на рынок принес министр финансов США Стивена Мнучин. Он заявил, что США необходимо направить $10-20 млрд на пополнение стратегического нефтяного резерва.

Поддержку рынкам также оказывают меры предпринимаемые мировыми Центробанками и правительствами стран по поддержке финансовых рынков и национальных экономик. В четверг по итогам заседаний снизили ставки Банк Англии и Резервный Банк Австралии.

Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 15 базисных пунктов - до 0,1% с 0,25%. Британский ЦБ также принял решение увеличить объем программы выкупа гособлигаций на 200 млрд фунтов стерлингов, до 645 млрд фунтов.

Резервный банк Австралии (RBA) снизил базовую процентную ставку во второй раз на 25 базисных пунктов, до рекордно низких 0,25% годовых. Также свои ставки снизили ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня.

Основные фондовые индексы в США закрылись ростом. Индекс DJIA вырос на 0,95%, до 20087,19. Индекс SP500 – на 0,47%, до 2409,39. Индексы повысились на сообщении Ларри Кадлоу, что Белый дом может принять решение поддержать фондовый рынок через покупку акций.

В пятницу, 20 марта, баррель Brent подорожал на 3,43%, до 29,16. Рост котировок может усилиться до 32 долларов, но даже в этом случае тренд останется медвежьим. Большинство азиатских индексов торгуется в хорошем плюсе. Для рубля неплохие условия для укрепления. На рынке за один доллар дают 78,48 руб. Если продавцам удастся пройти 77,80 руб., то на техническом факторе падение ускорится до 75,90 руб.

Сегодня состоится заседание Банка России. Несмотря на повальное снижение ставок Центральными Банками, ЦБ РФ на сегодняшнем заседании совета директоров может сохранить ставку на уровне 6% годовых. Рубль слабо реагировал на решения регулятора, поэтому для него определяющим будет динамика защитных активов и нефти.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»