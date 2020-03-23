ИАЦ «Альпари»: Новостной фон для рубля остаётся негативным

В пятницу, 20 марта, двухдневное укрепление рубля остановилось. К закрытию торгов последнего рабочего дня недели курс доллара расчётами «на завтра» подорожал к рублю на 81 коп. (+1%), до 79,93 руб., а курс евро смог вырасти на 75 коп. (+0,9%), до 85,4 руб.

Возобновившееся падение цен на нефть негативно сказалось на курсе рубля. В пятницу цена нефти смеси Brent упала на 2,7%, до $28,86 за баррель. Западные СМИ сообщают, что в США обсуждается вопрос о создании нефтяного альянса с Саудовской Аравией, хотя механизмы создания такого альянса непонятны. Тем временем официальные лица России заявляют, что наша страна по-прежнему не намерена участвовать в переговорах с ОПЕК о сокращении добычи нефти.

В пятницу Банк России принял ожидаемое решение сохранить без изменений ключевую процентную ставку на уровне в 6%. Однако заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в ходе её пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, о том, что регулятор допускает в дальнейшем как снижение, так и повышение ключевой ставки, похоже, озадачило валютный рынок.

Ситуация с коронавирусом в России пока усугубляется, количество заболевших к концу недели превысило 360 человек, в то время как в Китае, похоже, пандемия идёт на спад, чего не скажешь о Европе. Но общий фон на рынках пока остаётся негативным.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии рубль может снова подешеветь либо показать разнонаправленную динамику. Пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 79-81 руб. и по курсу евро – в 84-86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»