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ПСБ: Внутренний спрос поддержит рубль

24 марта 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, по итогам дня доллар снизился на 0,4%, отступив до 79,6 рубля, евро, напротив, прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 85,5 рубля. Поддержку рублю оказало восстановление рынка энергоносителей, а также внутренние продажи валюты. В результате рубль в паре с долларом смог удержать позиции ниже 80 рублей за единицу американской валюты.

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Дальнейшее восстановление на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляет с утра порядка 1,5%, вплотную подойдя к 28 долларам за баррель, и укрепление валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле. Из внутренних факторов выделим продажу валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила и подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на среду, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В результате, уже в начале сессии доллар может сделать существенный шаг в сторону 79 рублей. При этом в ходе сессии ожидаем движения американской валюты в диапазоне 78 – 80 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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