ИАЦ «Альпари»: Нервные покупки сменились вялым снижением

Отскок на российском фондовом рынке ближе к вечеру сменился вялым снижением. Индекс МосБиржи сползает к 2424 пунктам и способен консолидироваться в диапазоне 2300-2450 пунктов. Индекс РТС может попробовать закрепиться в рамках 900-1000 пунктов. Есть, впрочем, мысли о том, что вменяя конъюнктура снова ухудшается, и это отрубает все признаки оптимизма как таковые.

Цены на нефть снова развернулись вниз. До $30 за баррель Brent им так и не удается дойти - ни в эту попытку отскока, ни в три предыдущих. К вечеру «бочка» североморского сырья стоит $26,23, может колебаться в пределах $23-29 довольно долго.

По-прежнему высочайшая волатильность видна в ценах на золото. Накануне вечером тройская унция дошла до $ 1699 - сегодня торгуется по $1639 и держится под давлением. Скорее всего, ситуация разворачивается следующим образом: деньги, которые появились у инвесторов после небольшой коррекции, снова закончились, и их «освобождают», продавая золото.

Владимир Путин выступил сегодня с обращением к нации по случаю коронавируса. Основное содержание речи можно передать двумя тезисами: на следующей неделе работоспособное население страны должно сидеть дома с сохранением заработной платы, а все, что недополучит экономика, вынут из карманов россиян, и к этому надо отнестись с пониманием.

К вечеру список лидеров роста возглавляют акции «Полюс Золота» и «ММК», неплохо отрастают бумаги «Аэрофлота» - но тут, скорее, есть фактор технического отскока и не более того. Под давлением держатся бумаги «Россетей», « РусГидро» и других. Мы давно не говорим об инвестиционных идеях - на падающем рынке их, во-первых, не так много, во-вторых, желающих ловить «падающие ножи» еще меньше.

Доллар США к вечеру вернулся к повышению в паре с рублем и поднялся к 79,27 руб. Завтра наиболее логичным краткосрочным торговым коридором сейчас остается 78-82 руб. за доллар США. Евро тоже восстанавливает позиции и торгуется по 85,66 руб., в ближайшее время может оставаться в диапазоне 83-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»