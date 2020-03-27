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«Фридом Финанс»: Российский рынок вышел из дневного ступора

27 марта 2020

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

РТС закрепился чуть выше 1000 пунктов, однако еще не полностью восстановился после обвала середины месяца. Российская площадка торгуется в унисон с Америкой, которая сегодня открылась в плюсе на 3-3,5% на фоне проседающей Европы, где индексы сохраняют боковое движение. Рынок воодушевлен, несмотря на рекордные данные по безработице в США (3,3 млн заявок на пособие всего за неделю), в большей мере отыгрывая пакет помощи на 2 трлн, в который законодатели теперь планируют включить больше мер по социальной поддержке американцев.

Мы ожидаем, что российский рынок продолжит шествие в зону 1050-1150 пунктов на ближайших сессиях. Но закладываем тактическую коррекцию или остановку – в пятницу либо в начале следующей недели. Индекс Мосбиржи сегодня держится ниже 2500 пунктов, что, впрочем, близко к максимумам последних двух недель. Подъем выше 2550 откроет двери для роста вплоть до 2700 пунктов. Но это движение, вероятно, будет сопровождаться двумя-тремя коррекциями вниз.

В нефти мы видим сегодня неуверенный рост чуть выше 30 долларов с последующих откатом в узкую зону 28,8-29,8. Рынок не спешит с оптимизмом, опасаясь выхода больших объемов как из Персидского залива (Ирак, Иран), так и из Африки: Нигерия вынужденно пошла на снижение цен, но объемы сохраняет. На этом фоне уже не единожды прозвучали предложения от представителей американской нефтяной отрасли, что необходимо провести прямые переговоры между США и саудитами с целью сокращения добычи и поддержки цен. Компании Техаса сообщают о готовности добровольно снизить свои объемы на 10%.

По нашему мнению, любой из сценариев приведет к росту цен, весь вопрос в сроках положительной коррекции. Базово мы ожидаем в апреле возврата к 40 долларам, не позднее мая – до 50 долларов. При более жестком сценарии весь второй квартал мы будем наблюдать средние цены не выше 40 долларов. Ближайшая цель по баррелю – 32,5, она может быть достигнута еще до середины следующей недели. При этом не исключаем новые просадки до 25 долларов при новых вспышках биржевой паники.

Из акций сегодня явно выделяется Сургутнефтегаз, который спекулятивно прибавляет более 12%. Никаких существенных причин для этого мы не наблюдаем. Следом за ним по темпам прироста идет Полюс, который набирает свыше 9%. Котировки компании растут на фоне усиления позиций глобальных инвесторов в золоте. Из США приходят новости о дефиците физического золота – слитков и монет - которые инвесторы готовы скупать с наценкой до 10% (при обычном спреде 2%). Сегодня унция доходит до 1672,5, что дает повод рассчитывать на преодоление мартовских максимумов 1700 долларов еще до конца месяца. Следующей краткосрочной целью станет 1740, затем 1770 долларов.

Рубль сегодня держится все более уверенно. Минимум доллара к российской валюте составил 77,35 рублей, евро – 84,86. Мы ожидаем падения доллара ниже 77 уже на ближайших сессиях. Евро может доходить до 83,5, но сейчас он имеет тенденцию к росту по отношению к доллару, а значит, может возвращаться к 85-85,5 даже на хорошем для рубля рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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