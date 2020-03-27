ИАЦ «Альпари»: Банк России теряет резервы

Объем международных резервов РФ на 20 марта 2020 года составил $551,2. За неделю с 13 марта резервы уменьшились на $29,8 млрд, или на 5,1%, что превысило их пиковое недельное падение в конце 2014 года. Сопоставимый спад резервов за такой же период наблюдался лишь дважды: во время финансового кризиса 2008 года с 17 по 24 октября — падение составило $30,6 млрд, и с 9 по 16 января 2009 года — $30,3 млрд.

Казалось бы, есть повод для беспокойства. Всепропальщики в интернете уже бьют тревогу, о скором дефолте России. Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях и не все так страшно. Следует внимательно посмотреть на структуру международных резервов России. Евро и юань упали к доллару с 13 по 20 марта, мировые цены на золото снизились. Продажи валюты не более $7 млрд. На фоне стабилизации ситуации на рынках следующая цифра международных резервов будет выше. Мы не видим рисков для рубля и бюджета.

Из важных вещей отметим слухи об отставке Германа Грефа с поста главы «Сбербанка» после перехода контрольного пакета от ЦБ к правительству. Акции «Сбербанка» в ближайшее время могут оказаться под давлением. Вкладчики российских банков начали писать заявления о закрытии депозитов и выдаче денег. К этому привело заявление Владимира Путина о новом налоге с процентных доходов, который, правда, должен заработать только со следующего года.

Ну и в заключение стоит сказать о том, сколько нужно денег, чтобы стать рантье. Цифра известна из финансовой теории — грубо говоря, $1 млн. При ставке в 4-5% это дает $40-50 тыс. в год — то есть это уровень дохода, гарантирующий уровень потребления среднего класса большинства крупных российских городов, а также Алматы, Астаны, Баку или Минска.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»