Альфа-Банк: Российский рынок акций, вероятно, будет снижаться накануне длительных выходных

Российский рынок акций вчера по итогам дня вырос – индекс РТС повысился на 3,6% до 1 017 пунктов, вновь преодолев отметку 1 000 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 1,5% до 2 489 пунктов; Европейские рынки акций во второй половине дня также шли вверх (индекс StoxxEuro600 повысился на 2,6%).



Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет испытывать давление распродаж на фоне снижения цены на нефть. Кроме того, мы ожидаем, что некоторые инвесторы будут закрывать свои позиции накануне продолжительных выходных – Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Рынки будут открыты, и наши публикации продолжатся. Спросом, по всей видимости, будут пользоваться защитные активы в золотодобывающем секторе, а также SGGD, MTSS и ритейлеры.