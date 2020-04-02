ПСБ: Под внешним давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фоновый рынок понес потери на негативном внешнем фоне. Продажам в наших акция способствовала динамика рынка энергоносителей, где июньский фьючерс на нефть марки Brent потерял более 5%, отступив в район 25 доллара за баррель. Также давление на наш рынок оказывала ситуация на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 2,5% и 2,9% соответственно. На таком фоне к 18.30 мск индекс МосБиржи потерял 1,6%, отступив в район 2470 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Полиметалла, упавшие на 5,2% и 3,3% соответственно. Лучше рынка торговались акции Сургутнефтегаза и Роснефти, прибавившие 2,2% и 1,6%. Отметим, что российский рынок продолжает консолидироваться под локальными максимумами в диапазоне 2350 – 2520 пунктов. Выход из этой консолидации может дать направление дальнейшего движения индекса МосБиржи. При этом, в случае выхода вверх целью продолжения коррекции может стать отметка 2650 пунктов. Если же «медведям» удастся увести рынок ниже 2350 пунктов, им будет открыта дорога к минимумам года, установленным в марте в районе 2075 пунктов.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировать разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,5%, торгуясь в районе 78,8 рубля, евро снизился на 0,4%, отступив ниже 86,2 рубля. В рамках сегодняшних торгов доллар укрепляется к большинству валют. При этом рубль достаточно спокойно реагировал на существенное снижение цен на нефть и чувствовал себя лучше большинства валют развивающихся стран. Отметим, что на графике пары доллар/рубль наблюдается консолидация в верхней половине диапазона 75 – 80 рублей. Ожидаем, что во второй половине недели американская валюта продолжит боковое движение, однако в пятницу возможны попытки выхода из данного диапазона вверх.