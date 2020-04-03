ИАЦ «Альпари»: Нефть вывела рынок в плюс

Российский фондовый рынок в четверг вырос благодаря точечному ухудшению внешнего фона и волатильности в сырье. Индекс МосБиржи к вечеру поднялся к 2534 пунктам и может закрепиться в пределах 2485-2550 пунктов. Индекс РТС вырос до 1027 пунктов, хотя валютная качка все еще выглядит очень сомнительной.

Новостей дня сегодня целых три. Первая — до 30 апреля Россия остается в режиме самоизоляции с сохранением заработной платы за счет работодателя. С точки зрения сдерживания скорости распространения вируса идея отличная, но с позиции выживания бизнеса и людей — очень сомнительная.

Вторая новость кроется в американской статистике, где вдвое выросло число требований на получение пособия по безработице. Третья — после твита президента США Дональда Трампа на тему нефти баррель Brent взлетел в цене на 42%. Правда, очень быстро откатился обратно, но факт остается фактом — к вечеру четверга «бочка» североморского сырья торгуется рядом с $30 — уровнем, куда за четыре попытки коррекции рынок так и не дошел.

Под давлением к вечеру держатся акции «М.Видео». Здесь явно ухудшаются ожидания относительно будущих продаж, поскольку за время длительной социальной изоляции у людей просто не останется денег на дорогостоящие приобретения. Бумаги ретейлера вполне могут обновить минимумы около 360 руб.

В плюсе же весь спектр акций компаний нефтедобывающего сектора, от «Лукойла», возглавляющего подъем, до «Башнефти».

Доллар США скорректировался до 77,63 руб. и может продолжить снижение вплоть до 77 руб. Разворот ли это? Очень сомнительно. Евро отошел к 84,25 руб., краткосрочно может оставаться в диапазоне 84-86 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»