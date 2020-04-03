ПСБ: В центре внимания статистика из США

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ



Мировые фондовые рынки завершают неделю умеренно негативно. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, из них почти 240 тыс. в США, а отрицательный эффект пандемии на американскую экономику находит отражение в статистике, что усиливает масштабы рецессии. Так, вышедшие вчера данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю увеличилось с 3,28 млн до 6,65 млн – новый исторический максимум. Между тем по заявлению министра финансов С. Мнучина выплату населению в рамках пакета поддержки экономики начнутся в течение двух недель. Отметим, на этот период по данным экспертов и по заявлениям Д. Трампа может прийтись пик эпидемии в Штатах. Если ситуация продолжит ухудшаться, то со стороны правительства потребуются новые стимулы.



Вторая тема, которая волнует инвесторов, это низкие цены на нефть. В последние несколько дней все больше информации о переговорном процессе между Россией, Саудовской Аравией и США в этом вопросе, но конкретики пока не последовало.



Таким образом, волатильность на мировых фондовых и сырьевых рынках остается высокой, что провоцирует инвесторов искать убежище в безопасных активах: казначейских облигациях США (доходность 10-летних treasures вернулась к минимумам за последние три недели), золоте и долларе.



На утро пятницы настроения на мировых рынках мы классифицируем как умеренно-негативные.Азиатские индексы снижаются. Китайский индекс PMI в сфере услуг от Caixin ожидаемо подрос до 43,0 пунктов с 26,5 пунктов месяцем ранее, но деловая активность в этом сегменте, вероятно, продолжит стагнировать. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня теряет чуть более процента. Нефть Brent после вчерашнего взлета котировок выше 30 долл./барр откатилась в район 28 долл./барр. Сегодня в центре внимание данные по рынку труда и безработице в США, а также статистика по деловой активности в американском секторе услуг от ISM, которые ожидаемо выйдут слабыми и вероятно негативно отразятся на динамике индексов.



Российский фондовый рынок вчера смог подрасти, что стало возможным во многом благодаря росту нефтяных котировок перед закрытием торгов, индекс МосБиржи прибавил почти 3%. Сегодня, учитывая складывающийся скорее неблагоприятно внешний фон на рынке акций и сырьевых рынках, индекс МосБиржи, весьма вероятно, перейдет к снижению и протестирует сверху уровень в 2500 пунктов.