«Фридом Финанс»: На следующей неделе индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки в течение дня сбавили масштаб падения. США и Китай пока не демонстрируют готовность идти на конфликт. Ключевые индексы показывают боковую динамику, однако нефть остается в подавленном состоянии, торгуясь на 4,5% уровней четверга.

Brent торгуется вблизи отметки $34,5, что, впрочем, остается близко к двухмесячным максимумам. Из важных событий, которые могут существенно изменить картину, сегодня ожидаются данные по буровым от Baker Hughes. Однако статистика придет в 8 вечера по Москве, и на рынок акций влияния это не окажет.

РТС демонстрирует коррекцию в пределах 2%. На рынок давит наступление длинных выходных в США и, как следствие, возможный уход нерезидентов. Индекс смог удержаться выше 1170 пунктов, что дает надежду на продолжение роста в понедельник. В случае нового негатива со стороны внешних факторов возможен временный переход к боковому тренду.

Индекс Мосбиржи сегодня пытался тестировать уровень 2690, но в итоге закрепился выше 2700, что опять же указывает на позитивный настрой игроков. На следующей неделе с высокой вероятностью торги будут идти преимущественно в верхней части диапазона 2700-2800. Не исключена попытка закрепиться и еще выше.

Среди акций лидирует Интер РАО (+2%), Фосагро (+1,9%), ФСК ЕЭС (+1,8%). Фосагро вновь подошла к верхней границе ценового коридора 2700-2800 рублей, от которого неизменно отскакивала на протяжении последнего месяца. Если ситуация в очередной раз повторится, инвесторы смогут заработать до 4% на горизонте одной-двух недель.

Неудачный день сегодня у М. Видео (-3,4%). Ее акции выглядят аутсайдером на фоне широких индексов и других эмитентов. Причина, по которой инвесторы недооценивают компанию, связана с ожиданием падения продаж товаров длительного пользования в РФ, а также отказом М. Видео от выплаты дивидендов. На наш взгляд, компания сохранила основные конкурентные преимущества, и текущий ценовой дисконт в ее бумагах не совсем обоснован. Уже в следующие две недели мы можем увидеть разгон до 380-390 рублей, что принесет акционерам до 15% потенциального прироста.

Российская валюта сдалась под нажимом упавшей нефти. Сегодня доллар и евро выросли на 1,3% и 0,8% соответственно. Ожидаем консолидацию американской валюты ближе к отметке 71,5 рубля. Очередная попытка пойти ниже 70 рублей может быть предприняла к концу следующей недели. На ближайших сессиях мы закладываем медленное сползание в диапазон 70,5-71, а затем и 70-70,5. Евро может падать быстрее в силу ослабления к доллару. До конца следующей неделе мы можем увидеть европейскую валюту по 76-77 рублей.