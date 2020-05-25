ПСБ: Ожидаем низкую активность на торговых площадках в понедельник

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В рамках предстоящей недели, учитывая скудный блок макроэкономической статистики, и игнорирование инвесторами дальнейшего распространения коронавируса, на первых план может выйти нарастающее напряжение в отношениях между США и Китаем, что несет в себе основные риски для мировых рынков. Последние заявления с обеих сторон не добавляют оптимизма и, в случае если отношения продолжат ухудшаться, для чего есть все предпосылки, спрос на рисковые активы будет снижать, а по рынкам может пройти волна продаж.



Несколько компенсировать данный фактор смогут ожидания оживления экономической активности в различных странах на фоне ослабления карантинных мер. Однако инвесторам стоит помнить, что существуют экономические риски раннего смягчения карантина, которое может привести к появлению второй волны коронавируса. При этом суточный рост числа заболевших в мире, установив рекорд в конце прошлой недели, продолжает оставаться на высоком уровне – порядка 95 – 100 тысяч человек в сутки. Это говорит о том, что волна коронавируса еще не окончена.



Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели выделим индекс делового климата в Германии, данные по заявкам на пособие по безработице и индексу потребительского доверия в США, а также ИПЦ Еврозоны.



При этом начало недели на мировых рынках может оказаться спокойным – в понедельник в США празднуют День ветерана, а в Великобритании пройдут банковские каникулы.



Если же говорить о настроениях на мировых рынках, сложившихся на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Растут рынки в Южной Корее и Японии, прибавляя 0,8 и 1,6%, китайский Shanghai Composite теряет символические 0,04%. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,6%. Ближайший фьючер на нефть марки Brent подтягивается на 0,4%, пытаясь закрепиться в районе 35,3 доллара за баррель.



На таком фоне в начале дня российский рынок перейдет в консолидацию чуть выше уровней пятничного закрытия. Так, индекс МосБиржи в первые минуты торгов поднимется в район 2715 пунктов, после чего перейдет в боковое движение у достигнутых уровней. В дальнейшем мы ожидаем низкой активности игроков и пониженных объемов торгов на фоне выходного на биржах США и Великобритании. Вполне возможно, что до конца дня консолидация сохраниться, а индекс МосБиржи удержит позиции в середине диапазона 2700 – 2730 пунктов.



На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Восстановление цен на нефть и умеренный рост валют развивающихся стран поспособствуют отступлению пары доллар/рубль ниже 71,5 рублей. Однако в дальнейшем более существенное укрепление российской валюты выглядит маловероятным. Скорее всего, как и на фондовом рынке, в рубле в ходе сессии будет наблюдаться боковое движение у достигнутых значений на фоне низкой активности торгов.