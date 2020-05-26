ПСБ: Неделю начали ростом

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику. В отсутствии торгов в США, где сегодня отмечают День ветерана, основными ориентирами для наших игроков стали динамика рынка энергоносителей и ситуация на европейских площадках. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent к вечеру прибавлял порядка 0,8%, подтянувшись в район 35,4 доллара за баррель, что способствовало покупкам в российских акциях. Также поддержку им оказала динамика европейских площадок, которые в ходе сегодняшних торгов прибавили в пределах 2,6%. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 1,7%, поднявшись выше 2750 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза и Россетей, рост которых составил порядка 4,5%. Хуже рынка торговались бумаги Детского мира и «префы» Транснефти, потерявшие чуть менее 0,2%. Отметим, что индексу МосБиржи удалось закрепиться выше 2700 пунктов, что с технической точки зрения говорит в пользу продолжения восстановления российского рынка с ближайшей целью в районе 2850 пунктов. Однако инвесторам стоит помнить, что сохраняются риски усиления продаж на мировых рынках, что окажет давление на наши акции. Так, поводом может выступить рост напряженности в отношениях между США и Китаем, что негативно скажется на восстановлении мировой экономики.



На валютной секции Московской биржи рубль несколько ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,1%, торгуясь в районе 71,7 и 78,1 рубля соответственно. Отметим, что рубль снижался несмотря на позитивную динамику цен на нефть и разнонаправленное движение валют развивающихся стран. При этом сегодня российская валюта потеряла поддержку со стороны экспортеров в связи с прохождением пика налоговых выплат. При этом с технической точки зрения пара доллар/рубль закрепилась в диапазоне 70 – 73 рубля. Пока мы не видим фундаментальных поводов для пробоя нижней границы данного коридора. При этом ухудшение спроса на риск на внешних площадках может стимулировать рост американской валюты и ее попытку выхода к сопротивлению, расположенному на уроне 75 рублей.