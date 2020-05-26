Комментарии

ПСБ: Ждем сегодня развития роста на российском рынке акций

26 мая 2020

Мировые рынки, несмотря на выходной в США и рост напряженности в отношениях между США и КНР, начали неделю ростом, закладываясь на поступательное оживление экономической активности в условиях постепенного ослабления жестких карантинных мер в разных странах и публикации подтверждающих такой сценарий данных. Так, вчера вышел майский индекс бизнес-климата в Германии от Ifo, выросший на 5,3 пунктов, до 79,5 пунктов. Сегодня - индекс потребительской уверенности в Южной Корее, также показавший рост от апрельских минимумов (+6,8 пунктов). Поддержку оказывают и ожидания расширения программ госстимулирования экономики: сегодня главы Банка Японии и Народного Банка Китая заявили о готовности предпринять дополнительные шаги по смягчению экономического урона от карантина; в среду свою программу обсудит ЕС.  

По состоянию на утро вторника выраженно позитивная внешняя конъюнктура сохраняется: растут азиатские рынки акций, уверенно себя чувствует рынок нефти, - цены на Brent закрепляются выше 36 долл./барр. и тяготеют к обновлению максимумов с первой декады марта, бурно прибавляют фьючерсы на американские индексы. Мы ждем развития роста на мировых фондовых рынках, рассчитывая, что сегодняшние данные по потребительской уверенности в США также покажут улучшение.

Российский рынок акций, накануне показавший фронтальный рост вслед за ростом нефтяных котировок, сегодня, по нашему мнению, также будет расти. Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи при открытии сегодняшних торгов продемонстрирует повышательный "гэп" и попытается уже сегодня-завтра выйти в зону 2800-2850 пунктов.

Евгений Локтюхов
Отдел экономического и отраслевого анализа
Управление аналитики и стратегического маркетинга
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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