ИАЦ «Альпари»: Рынки поверили в восстановление мировой экономики

В понедельник, 25 мая, на мировых фондовых рынках продолжал господствовать оптимизм. Во многих странах Европы и Азии отменяется большая часть карантинных мер, связанных с пандемией Covid-19, что вселяет надежду на начало восстановления мировой экономики уже летом текущего года. В США в связи с праздничным днём торгов на фондовом рынке не было, зато фондовые рынки Европы почти единогласно вышли в плюс. Сегодня с утра ростом охвачены и азиатские рынки.

Российский фондовый рынок в понедельник не стал исключением, показав достаточно уверенный рост. Число заразившихся коронавирусом с середины мая прирастает стабильными темпами, что позволяет медикам делать выводы о выходе России на так называемое «плато» эпидемии, за которым будет следовать спад числа заражённых и постепенная отмена ограничений, связанных с пандемией. Индекс МосБиржи в первый рабочий день недели вырос на 1,79%, до 2757,93 пункта, а индекс РТС вырос ещё больше, на 2,1%, до 1213,41 пункта.

Лидерами роста фондового рынка в понедельник стали обыкновенные акции «Россетей» (+5,57%), «Сургутнефтегаза» (+5,03%) и «ТГК-1» (+4,81%); среди малоликвидных бумаг хороший рост показали привилегированные акции «Ленэнерго» (+5,61%). Динамику хуже рынка продемонстрировали привилегированные акции «Транснефти» (-0,38%), а также обыкновенные акции «Мечела» (-0,17%) и «Детского мира» (-0,17%). Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС проведёт торги в диапазоне 1210-1240 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2740-2770 пунктов.

Тем временем в понедельник цена техасской нефти WTI опять рекордно рухнула на 14%, провалившись до $21,87 за баррель. Нефть марки Brent в понедельник, несмотря на довольно сильную коррекцию вниз на дневных торгах, к закрытию подорожала на 1,5%, до $36,31 за баррель, а техасская WTI выросла в цене к закрытию торгов на 1,4% до $34,11 за баррель. Российское Минэнерго ожидает, что баланс на рынке нефти восстановится летом текущего года, но уже фиксирует замедление падения спроса на «чёрное золото» с 25-30% в апреле до 20% в конце мая. На сегодняшних утренних торгах цена Brent продолжает рост и повышается на 1,4%, а цена WTI растёт на 1,08%. Наш прогноз диапазона цены Brent во вторник: $35,5-37,5 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» в понедельник, несмотря на подорожавшую нефть, немного укрепился, повысившись на 8 коп. (+0,11%), до 71,72 руб., а курс евро смог вырасти всего на 6 коп. (+0,08%), до 78,14 руб. На сегодня мы ждём по курсу доллара 71-72 руб., по курсу евро – 77,5-78,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»