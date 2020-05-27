ПСБ: Рубль продолжил рост, рынок акций не смог

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок попытался продолжить восходящее движение. Поддержку наши акции вновь получили со стороны западных фондовых площадок. Так, в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 1,7%, а в США в рамках первых часов торгов Dow Jones и S&P500 после длинных выходных выросли на 2,7% и 2% соответственно. Также покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции выше 35,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи подтянулся лишь на 0,1%, поднявшись до 2760 пунктов.

Лидерами торгов выступили акции ТГК-1 и МРСК ЦП, прибавившие 5,2% и 3,5% соответственно. Хуже рынка торговались Полиметалл и Полюс, упавшие более чем на 2,5%. Отметим, что в ходе сессии индекс МосБиржи поднимался в район 2800 пунктов, однако, несмотря на сохранение внешнего позитива, к концу сессии растерял большую часть роста, вернувшись к уровням закрытия понедельника. При этом техническая картина говорит в пользу продолжения восходящей динамики, первой целью которой может выступать уровень 2850 пунктов. Для отмены данного сценария «медведям» необходимо пробивать двойную поддержку в виде уровня 2700 пунктов и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,3%, опустившись до 70,7 рубля, евро снизился на 0,4%, торгуясь в районе 77,7 рубля. Отметим, что разницу в динамике основных валют определила ситуация на международном валютном рынке, где пара евро/доллар выросла на 0,8%. При этом рублю поддержку оказывала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии уверенно укреплялись. Дополнительным фактором спроса на рублевую ликвидность выступают предстоящие завтра аукционы по размещению ОФЗ. Однако, несмотря на столь уверенную динамику национальной валюты, мы пока не видим существенных фундаментальных поводов для отступления доллара ниже 70 рублей.