«Фридом Финанс»: Инвесторы продолжают скупать дивидендные бумаги

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

На глобальных рынках позитив снова перевешивает. Фондовые площадки растут, несмотря на отсутствие принципиально новых драйверов. Азия, за исключением Гонконга, закрыла торговую сессию в плюсе до 2% и выше. Европейские индексы прибавляют в пределах 1%, фьючерсы на Америку преимущественно в зеленой зоне. Нефть после коррекции вернулась к уровням начала недели. Brent торгуется в диапазоне $34,4-35,4, прибавляя около 1,5% с уровней закрытия в среду.

На котировки нефти ближе к ночи сильно надавили данные API по росту запасов. Прибавка составила 8,7 миллиона баррелей, что отбрасывает рынок в плане спроса к первым числам мая. Однако сегодня ожидается публикация данных по недельным запасам от Минэнерго США, которые имеют больший вес для инвесторов. И там уже рынок закладывает падение почти на 2 млн, что обещает стать третьим по счету снижением подряд. Если данные этим вечером подтвердятся или окажутся ниже, то стоимость нефти может взлететь выше $37.

На таком фоне РТС и индекс Мосбиржи прибавляют по 1,6% и 1,1% соответственно. Максимумы внутри дня составили 1235 и 2778. Ожидаем развитие динамики выше 1240 и 2790 пунктов. В случае смены настроений индексы могут просесть до 1210 и 2750 пунктов.

Среди наиболее ликвидных акций инвесторы продолжают скупать наиболее перспективные дивидендные бумаги, а также те, что идут вверх с наибольшим отставанием от широкого рынка: ОГК-2 (+3,3%), ММК (+3,1%), МРСК Волги (+2,5%), Яндекс (+2,4%), Мечел (+2,2%). Также наметилось оживление в акциях Полиметалла (+2%) на фоне роста цены золота.

Заметно хуже рынка сегодня торгуются: ФСК ЕЭС (-3,9%), X5 (-2,6%), МРСК ЦП (-1,7%) и ТГК-1 (-1,4%). Просадка в бумагах ФСК вызвана близостью дивидендной отсечки. По нашему мнению, компания сможет быстро восстановиться к локальным пикам – не позднее, чем через две недели. Инвесторы, которые сегодня зайдут в эти бумаги, могут рассчитывать на краткосрочный потенциал прироста до 8%.

Рубль держится нейтрально к основным валютам. Доллар торгуется вблизи отметки 71, не выходя за пределы диапазона 70,8-71,2. Евро, который сегодня пробил двухмесячный максимум по отношению к доллару, в паре с рублем держится чуть выше 78, коридор колебаний составляет 78-78,4, что несколько выше, чем в среднем на этой неделе. Сила, которую демонстрирует евро последние две недели, может краткосрочно привести основную валютную пару мира к отметке 1,115. Это значит, что даже при стабильном рубле евро имеет потенциал подъема до 79 единиц.