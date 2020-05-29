ПСБ: Рынок смог подняться на противоречивом внешнем фоне

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, продажам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился ниже 35 долларов за баррель. С другой, поддержку наш рынок получил со стороны западных площадок. Так, к вечеру основные индексы в Европе прибавляли в пределах 1,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,5% соответственно. В результате, несмотря на слабость рынка энергоносителей, к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись в район 2768 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ММК и «префы» Сбербанка, прибавившие 4,9% и 2,8% соответственно. Хуже рынка торговались ФСК ЕЭС и X5 Retail Group, потерявшие более 2,5%. Отметим, что, несмотря на вчерашнее снижение, «быкам» удается удерживать инициативу в своих руках, что позволяет индексу МосБиржи сохранять позиции выше 2700 пунктов. Данный факто говорит в пользу продолжения восстановления рынка, первой целью которого выступает отметка 2850 пунктов. Однако инвесторам не стоит забывать и о рисках, в виде продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и нарастания напряжения в отношениях между США и Китаем, что может спровоцировать активизацию продаж.



На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,5%, отступив ниже 70,7 рубля, евро потерял менее 0,1%, торгуясь в районе 78,1 рубля. Отметим, что укрепление национальной валюты происходило на негативном внешнем фоне. Так, давление на рубль могла оказать динамика рынка энергоносителей, а также ослабление валют развивающихся стран. При этом, кроме продажи валюты по бюджетному правилу, сложно выделить внутренние факторы поддержки, которые бы способствовали его укреплению. В результате пара доллар/рубль продолжает торговаться в коридоре с нижней границей в виде двойной поддержки из уровня 70 рублей и среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Однако пока мы не видим сильных фундаментальных факторов, которые позволили бы «медведям» увести американскую валюту под эту поддержку.