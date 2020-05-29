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ПСБ: Индекс МосБиржи сможет удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов

29 мая 2020
В конце текущей недели внимание участников глобальных рынков вновь смещается в сторону геополитических рисков, которые связаны с ухудшением отношений между США и Китаем в связи с положением Гонконга после принятия китайским правительством акта о национальной безопасности в отношении города. Сегодня состоится пресс-конференция президента Д. Трампа на которой могут быть озвучены ответные меры в адрес «подрывающего демократические принципы» Китая, что способно стать причиной ухудшения рыночного сантимента. Высокая степень неопределенности вокруг потенциальных действий правительства США в отношении КНР, речь может идти как о точечных ограничениях в отношении физических лиц, так и экономических санкциях в том числе, например, пересмотре условий первой фазы торговой сделки, что настраивает сегодня инвесторов на достаточно волатильную торговую сессию. 
 
На этом фоне настроения на утро пятницы выглядят умеренно-негативными. Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику, но с тенденцией к умеренному снижению. Сегодня вышла слабая статистика в Японии, где в апреле сильнее ожиданий упали розничные продажи (-13,7% г/г) и пром. производство (-14,4% г/г). Небольшое снижение на утро пятницы показывают фьючерсы на американские и европейские индексы. Из позитивных факторов для роста по-прежнему остается постепенное открытие мировых экономик после карантина и вера инвесторов в активное восстановление экономической активности, как и ожидание новых стимулов со стороны монетарных властей. Так, сегодня состоится виртуальная дискуссия с главой ФРС Дж. Пауэллом в ходе которой могут обсуждаться текущая ситуация и меры поддержки, что способно позитивно сказаться на сантименте. Из макроэкономической статистики отметим данные по расходам населения США и предварительные данные по инфляции в Еврозоне.  
 
По нашему мнению, внешний фон и снижение нефтяных котировок сегодня окажет негативное влияние на динамику российского фондового рынка. Тем не менее мы рассчитываем, что индекс МосБиржи сможет удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов.  Предпочтение по-прежнему отдаем бумагам фундаментально недооцененных внутренних секторов. 

Роман Антонов   
Главный аналитик   
Отдел экономического и отраслевого анализа   
Управление аналитики и стратегического маркетинга   
Дирекция стратегии и проектов развития   
ПАО Промсвязьбанк

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