ИАЦ «Альпари»: Рубль держится молодцом

В пятницу, 29 мая, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,49%, до 70,14 руб., евро/рубль – на 0,21%, до 77,93 руб., фунт/рубль – на 86,75 руб.

Рубль неохотно укреплялся к доллару США на дневной сессии и ускорился на американской на фоне резкого роста нефтяных котировок. По итогам дня цена на нефть марки Brent подорожала на 6,5%, до $37,56 за баррель. Цена выросла после того, как журналистам по ошибке разослали черновик интервью саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха, сообщает Financial Times. В нем говорится, что королевство готово принять участие в скоординированных действиях, чтобы помочь нефтяному рынку достичь равновесия.

Санкции против Китая, объявленные президентом Дональдом Трампом, оказались меньше, чем ожидалось. Трамп не упомянул ничего, что может подорвать соглашение первой фазы по торговле с Китаем, которое было достигнуто в начале года. Рынки на время успокоились.

В понедельник, 1 июня, на торгах в Азии нефть находится в «зеленой» зоне. Покупателям удалось проскочить $36,80. До уровня $41 за баррель я не вижу никаких препятствий, которые бы могли остановить покупателей.

За май рубль подорожал к доллару на 5,72%. По-прежнему настроен на тест уровня 70 руб. Первая ближайшая цель находится на 68,60 руб., чтобы закрыть гэп от 10 марта. Если продавцы закроют разрыв за эту неделю, то следующей целью выступит уровень 66,75 руб. Падение ниже 66,75 руб. не рассматриваю на данный момент.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»