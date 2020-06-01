ПСБ: За май доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла благодаря техническому фактору

За май доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла, однако только благодаря техническому фактору – погашению выпуска на 232 млрд. руб.

Банк России в пятницу опубликовал данные по доли нерезидентов на рынке ОФЗ на 01.05.2020 – за апрель доли иностранных инвесторов на рынке госбумаг незначительно снизилась на 0,1 п.п. – до 31,6%; объем портфеля увеличился на 100 млрд. руб. после рекордной мартовской распродажи (-293 млрд. руб.). Исходя из данных НРД, мы также прогнозировал снижение доли нерезидентов, однако более существенное – до 31,2%.

В результате, за апрель портфель нерезидентов в НРД увеличился на 59 млрд. руб. (до 2 897 млрд. руб.); вне НРД – на 41 млрд. руб. (до 95 млрд. руб. – рост на 75%).

За май объем нетто-покупок нерезидентов в НРД составил 50,6 млрд. руб. (на последних 4 торговых сессиях мая наблюдалась фиксация прибыли: нетто-продажи составили 35,3 млрд. руб.). Объем нетто-покупок вне НРД (при аналогичной пропорции, как и в апреле) мог составить 35 млрд. руб.; итого за май – 85 млрд. руб.

Таким образом, портфель нерезидентов на рынке ОФЗ в мае мог достичь 3,08 трлн. руб., а их доля на рынке – 32,0%. При этом рост доли нерезидентов – технический: за счет погашения в конце месяца выпуска ОФЗ 26214 на 232 млрд. руб.; в противном случае их доля на рынке продолжила бы снижаться третий месяц подряд – до 31,3%.

В целом, на фоне достижения кривой ОФЗ исторических минимумов, объемы покупок нерезидентов в апреле-мае выглядят относительно скромными: фактически за два месяца иностранные инвесторы восстановили свои портфели только на ~60% относительно мартовской распродажи.

В текущий кризис нерезиденты проявляют осторожность в покупках, в результате чего смогли лишь частично принять участие в ралли на российском долговом рынке; основными бенефициарами оказались локальные инвесторы.

На наш взгляд, большая часть движения рынка ОФЗ уже пройдена (в ожидании снижения ставки до 4,5%). Ждем продолжения консолидации котировок госбумаг, которая может продлиться до заседания ЦБ 19 июня, на котором инвесторы будут ждать новых сигналов по динамике ставки от регулятора. На этом фоне нерезиденты могут продолжить фиксировать полученную прибыль от переоценки ОФЗ при снижении их доли на рынке.