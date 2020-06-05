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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 3 786,4199 руб/1 г золота и 39,3900/1 г серебра

5 июня 2020
ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 786,4199 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,3900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 848,3300 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 326,8301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4700 р. (0,33%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,38%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,0300 р. (1,60%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8500 р. (0,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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