Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 3 786,4199 руб/1 г золота и 39,3900/1 г серебра
5 июня 2020
ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 786,4199 руб.
- 1 грамм серебра - 39,3900 руб.
- 1 грамм платины - 1 848,3300 руб.
- 1 грамм палладия - 4 326,8301 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,4700 р. (0,33%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,38%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
29,0300 р. (1,60%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,8500 р. (0,88%).
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