«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи повторно протестировал уровень 2800 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Глобальные рынки завершают неделю внезапным позитивом. Министерство труда США выдало неожиданные данные: в мае вместо прогнозируемого сокращения 7,5 млн рабочих мест частный сектор нанял более 2,5 млн человек. Это развернуло тренд по безработице в обратную сторону: она упала с апрельских 14,7% до 13,3% в мае, так и не достигнув исторического рекорда в 19%, ожидаемого властями и инвесторами. В итоге индексы США и Европы прибавляют до 3%, нефть марки Brent подскочила на 5%, новому локальному пику – $42,5 за баррель.

С учетом новых обстоятельств мы не исключаем, что в понедельник на азиатской сессии нефть попытается пробиться к $45. Этому могут помешать разве что разногласия внутри ОПЕК+, но с учетом позитивного макроэкономического фона сторонам теперь станет проще договариваться о сокращении объема добычи. На сегодняшней сессии потенциал роста, возможно, тоже еще не исчерпан. Мы можем увидеть, как баррель поднимается в диапазон $43-44. Но к закрытию торгов в Америке c высокой вероятностью будет отход от новых пиков вниз на $1,5-2.

Подъем на внешних площадках принципиально не изменил положения дел на российском рынке: положительная динамика усилилась на 0,5-0,7%. РТС успешно преодолел отметку 1290 пунктов. Сохраняется возможность подняться выше психологически значимого уровня 1300, куда рынок не заходил с начала недели. Впрочем, заряд позитива может быстро иссякнуть, что нередко случается с инвесторами перед наступлением выходных. В субботу ожидаются непростые переговоры между РФ и саудовской Аравией, и держать открытые позиции может быть рискованно.

Индекс Мосбиржи второй раз на этой неделе протестировал уровень 2800 пунктов. Мы полагаем, что закрытие выше этого уровня позволит игрокам рынка в понедельник продолжить ралли внутри диапазона 2810-2880. Новая волна коррекции тоже возможна, но менее вероятна. В текущих условиях ниже 2780 рынок не пойдет.

Список лидеров среди отдельных бумаг за день практически не поменялся: М.Видео (+4,9%), Аэрофлот (+3%), Норникель (+2,9%), Роснефть (+2,8%), префы Сбербанка (+2,5%), Русал (+2,5%), Новатэк (+2,5%). Помимо общего восстановительного тренда котировки подгоняет ожидаемый рост потребительского спроса. Акции М.Видео, по нашему мнению, взяли тренд на устойчивый рост. Компания вышла из кризиса окрепшей. На длинном горизонте у М.Видео высокие шансы подняться до 659 рублей на штуку. Это оставляет внушительный потенциал прироста в 62,5% от текущих значений.

Среди падающих бумаг сегодня выделяются: Полиметалл (-5,7%), Мечел (-3,8%), Алроса (-2,2%), Полюс (-1,8%). Алмазный гигант сегодня опубликовал отчетность за первый квартал, которая стала для рынка сюрпризом: выручка составила всего 63 млрд рублей против ожидаемых 69 млрд. Чистая прибыль упала почти на 90%, что, впрочем, объясняется курсовой разницей стоимости долга на начало и конец квартала. На наш взгляд, во втором квартале данный фактор сыграет в обратную сторону (из-за укрепления рубля), а продажи покажут первые признаки восстановления. По нашей оценке, справедливая цена бумаг Алросы превышает 100 рублей при их текущей стоимости на рынке 65,4. Сейчас один из лучших моментов для покупки этой акции на длительный срок.

Доллар и евро усилии падение к рублю на фоне дорожающей нефти. Валюта США откатилась до 68,5, а в отдельные минуты торгов снижалась под отметку 68,3. Евро держится в диапазоне 77,1-77,5. Мы ожидаем сохранения обеих пар вблизи текущих значений. На следующей неделе с высокой вероятностью мы увидим новый всплеск роста рубля. Доллар способен уйти ниже 67,5. Евро может предпринять попытку снизиться до 76 рублей.